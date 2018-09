Agricoltura intensiva ed estensiva

ideegreen

(Di martedì 25 settembre 2018) L’non è prettamente quel tipo di attività amica dell’ambiente, lo è molto di più quella. Pur trattandosi diin entrambi i casi, non è detto che si tratti per forza di un qualcosa che fa bene al territorio e ne abbia rispetto. Come vedremo in questo articolo l’è in contrapposizione con quellache è più rispettosa e sostenibile per l’ambiente. Nelladi ha una eccessiva immissione di input e di energia che addirittura va a superare quelle che sono le capacità di assorbimento del terreno e dell’ambiente. Le conseguenze le possiamo bene immaginare. Il territorio viene sottoposto ad attività che lo rendono ogni giorno più inquinato, più sfruttato e non in modo virtuoso. (altro…)edIdee Green.