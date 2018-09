Aggressione brutale prima di Tigres-Monterrey | tifoso pestato a sangue | le immagini sono

sportfair

(Di martedì 25 settembre 2018) Undelè statodella gara contro il, il giovane 21enne è adesso in terapia intensiva e lotta per la sua vitaagghiaccianti, di una violenza davvero inaudita. Protagonisti i tifosi di, venuti a contattodel match terminato poi 0-0. Le opposte fazioni si fronteggiano in strada, in prossimità di un ponte che fa da teatro a scene clamorose. Una macchina tenta di investire alcuni tifosi del, che riescono a schivarla di un soffio e a continuare a correre. Più in là, un nutrito gruppo di ultras delriescono a raggiungere un giovane 21enne, accerchiato e malmenato a. Il ragazzo, Rodolfo Manuel Palomo, resta a terra immobiledi essere soccorso. Trasferito in ospedale, il 21enne si trova in terapia intensiva e lotta per la sua vita viste le gravissime condizioni in cui è stato ...