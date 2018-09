Aggiornamenti per Huawei P20 Pro | OnePlus 5 5T | ASUS ZenFone 4 Pro e Selfie Pro

Allerta Meteo - allarme sul mar Jonio per il 2° ciclone Mediterraneo nel giro di una settimana : gli ultimi Aggiornamenti : Allerta Meteo – Appena agli inizi dell’autunno e già il Mediterrano è terreno di cicloni imponenti. Solo la scora settimana un circoscritto, ma insidioso ciclone ha interessato il medio e basso Tirreno, portando fino a oltre 100 mm di piogge sull’Est della Sardegna, diffusi nubifragi tra Sicilia e Tunisia, molti temporali disseminati sul Centro Sud Italia e vento forte in mare. Il ciclone che si prospetta tra venerdì e sabato prossimi ...

Nuova vita per Huawei P8 Lite 2017 e P9 : Aggiornamenti (ROM) garantiti a lungo : Vi sbagliate se pensate che il supporto software per dispositivi ormai non più giovanissimi come nel caso di Huawei P8 Lite 2017 ed i vari P9 sia ormai agli sgoccioli: il primo ha ricevuto ufficialmente Android 8.0 Oreo, mentre il secondo si trova un po' più impantanato (la versione cinese ha compiuto il passaggio, mentre sussistono ancora seri dubbi per quanto riguarda il modello italiano, come vi abbiamo raccontato in questo precedente ...

Tutti gli Aggiornamenti per chi scrive con Mojave - : scrivener 3.0.3 Arriviamo all'ultima app, storica, del mondo della scrittura su Mac. scrivener è stato creato dall'autore tramutato in programmatore Keith Blount, fondatore di Literature and Latte, ...

Grosse novità per i Samsung Galaxy e le app preinstallate : Aggiornamenti vari e requisiti : In tanti in questi giorni si stanno chiedendo quali Samsung Galaxy siano destinati a ricevere l'aggiornamento Android Pie, visto che alcuni modelli sembrano essere al limite, come del resto avrete notato anche da un nostro approfondimento degli ultimi giorni. Tuttavia, bisogna guardare anche alla stretta attualità dal punto di vista dell'evoluzione software, perché oltre agli upgrade sul fronte delle patch e della versione del proprio OS, ci ...

Incidente Sneijder - paura per l’ex Inter : gli Aggiornamenti sulle condizioni : Incidente Sneijder – Ore di paura per l’ex calciatore dell’Inter Wesley Sneijder, protagonista dello storico Triplete con la maglia nerazzurra, l’olandese adesso gioca in Qatar nelle file dell’Al Gharafa. Sneijder nelle ultime ore è rimasto vittima di un brutto Incidente stradale per fortuna senza grosse conseguenze fisiche. Ecco il comunicato del club: “la nostra star Wesley Sneijder è stata coinvolta ...

Aggiornamenti a manetta in casa ASUS : per ZenFone 3 Zoom - 4 - 5 e Max Pro : Un aggiornamento dietro l'altro in casa ASUS, con relativo coinvolgimento di tanti modelli diversi. Si parte dal top di gamma attuale, l'ASUS ZenFone 5 (modello ZE620KL), raggiunto dalla serie firmware 15.0619.1808.38, che risolve un disturbo relativo alle chiamate telefoniche, oltre ad ottimizzare il segnale sulle reti indiane (cosa che ovviamente ci riguarda poco, a meno che non abbiate un programma un viaggio da quelle parti) ed il ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5 - ZenFone 4 - ZenFone 3 Zoom e ZenFone Max Pro M1 : ASUS rilascia un piccolo aggiornamento per ZenFone 5, ZenFone 4, ZenFone 3 Zoom e ZenFone Max Pro M1. Curiosi di scoprire quali sono le novità? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, ZenFone 4, ZenFone 3 Zoom e ZenFone Max Pro M1 proviene da TuttoAndroid.

Interessantissima la Super Night Mode per smartphone Honor : in arrivo Aggiornamenti : In casa Honor si lavora da tempo per assicurare una funzionalità molto attesa ed interessante ad un numero crescente di dispositivi. Mi riferisco alla Super Night Mode, con cui gli scatti della fotocamera in modalità notturna sono effettivamente destinati a fare la differenza rispetto a quanto constatato in questi anni coi top di gamma del produttore. Per Honor 10, ad esempio, se ne parla già da fine agosto, a cavallo dell'aggiornamento che ha ...

Allerta Meteo Europa - cresce la preoccupazione per l’Uragano “Helene” : gli ultimi Aggiornamenti : Si sta tanto parlando dell’Uragano Helene, in questi ultimi giorni, uno dei due cicloni tropicali che stanno spazzando le latitudini tropicali e subtropicali atlantiche. L’altro è Florence, più possente e che si sta accostando alla costa orientale statunitense. Ci sono altri due cicloni in Atlantico, Isaac e Joyce, ma decisamente meno potenti, tant’è che il primo si configura come tempesta tropicale, il secondo come tempesta ...

Previsioni Meteo - scatta l’allerta in Europa per l’arrivo dell’Uragano Helene : ripercussioni anche in Italia – MAPPE e Aggiornamenti : 1/12 ...

Milan - gli Aggiornamenti sulle condizioni di Cutrone : brutte notizie per Gattuso : Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno rilevato un trauma distorsivo, niente da fare per la trasferta di Cagliari-- Patrick Cutrone non prenderà parte al prossimo match di campionato tra Cagliari e Milan, l’attaccante rossonero infatti non riuscirà a recuperare dall’infortunio accusato durante l’ultima gara della Nazionale Under 21. Il match-winner della sfida con la Roma infatti ha riportato un trauma ...

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’ansia in Europa per l’Uragano “Helene” - gli ultimi Aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...

Come sta Niki Lauda? Gli ultimi Aggiornamenti che fanno ben sperare - tra sms e visite : Toto Wolff visita Niki Lauda: concesso il permesso di incontrare il boss non esecutivo Mercedes al team principal delle Frecce Argento E’ dallo scorso luglio che Niki Lauda è ricoverato in ospedale, in Austria. Poco dopo la notizia della morte di Sergio Marchionne, il presidente non esecutivo Mercedes ha fatto allarmare tutto il mondo della F1, dagli addetti ai lavori ai tifosi a casa. Lapresse/PA L’ex campione austriaco è ...

Microsoft - Aggiornamenti per Windows 7 fino al 2023 ma solo a pagamento : Il supporto esteso per Windows 7 sarebbe dovuto finire a gennaio del 2020, ma nelle scorse ore Microsoft ha deciso di prorogarlo di altri tre anni, fino a gennaio 2023. Le aziende che però sono intenzionate a usare il vecchio sistema operativo dovranno sottoscrivere un abbonamento dal costo crescente anno dopo anno. Il servizio garantisce soprattutto di avere aggiornamenti di sicurezza, mettendosi al riparo dagli attacchi informatici. È questa ...