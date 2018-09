Accordo tra Portogallo Spagna e Francia sulla Aquarius | Lisbona accoglierà 10 migranti

Ryanair ha raggiunto un Accordo con alcuni sindacati italiani per migliorare il contratto dei suoi dipendenti : La compagnia aerea irlandese Ryanair ha raggiunto un accordo con i sindacati di categoria Fit-Cisl, Anpac e Anpav per migliorare le condizioni contrattuali del personale di cabina di base in Italia. Reuters scrive che il nuovo contratto durerà tre anni e The post Ryanair ha raggiunto un accordo con alcuni sindacati italiani per migliorare il contratto dei suoi dipendenti appeared first on Il Post.

Manovra - trattativa a oltranza sul deficit. Possibile Accordo sotto il 2% : Di Maio indica il 'modello Macron', con lo sforamento tra costi e ricavi per reperire risorse per le riforme. Il premier Conte vede il ministro dell'Economia Tria e ragioniere dello Stato dopo le polemiche sui dirigenti del Tesoro -

Benfica - Luisao lascia il club dopo 15 anni : trovato l’Accordo per la risoluzione del contratto : Secondo quanto riporta la stampa portoghese, Luisao sarebbe pronto a lasciare il Benfica dopo quindici stagioni La bandiera del Benfica Luisao è pronto a dire addio alla sua squadra dopo 15 stagioni giocate con le ‘aquile’. A quanto riporta il quotidiano lusitano ‘A Bola’, il difensore 37enne e il club hanno trovato un accordo per rescindere il contratto e l’annuncio arriverà a breve. Il giocatore brasiliano ...

La valorizzazione delle piste ciclabili entra nella Costituzione svizzera. D'Accordo tutti i cantoni : Da oggi in poi lo Stato, in Svizzera, dovrà aiutare i cantoni nella realizzazione e nella manutenzione delle piste ciclabili. Le strade riservate a chi si muove in bicicletta avranno lo stesso trattamento dei percorsi pedonali e dei sentieri. Un risultato, questo, dovuto a un referendum che ha visto concordi tutti i cantoni: il 73,6% dei votanti ha deciso oggi di inserire un mandato in tal senso nella Costituzione federale.In seguito a ...

VATICANO-CINA - ANNUNCIO E Accordo STORICO/ Nomina vescovi - la ‘divisione’ tra fede e politica : ACCORDO VATICANO-CINA: pace con la Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla Nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:10:00 GMT)

Dai lavoratori a trasporti - corsa contro il tempo per un nuovo Accordo quadro Ue-Svizzera : Sono settimane importanti, queste, per i rapporti tra Svizzera ed Unione Europea. Da qui a fine anno potrebbero esser messi in gioco gli equilibri raggiunti da Berna e Bruxelles negli anni passati. «...

Che cosa sappiamo dello storico Accordo tra il Vaticano e la Cina : Roma. Dopo tanti rinvii, alla fine la firma sull’accordo tra la Santa Sede e il governo cinese è arrivato. Entro settembre, come aveva rivelato qualche settimana fa il Wall Street Journal e confermato poi dal Global Times, giornale semi-ufficiale del Partito comunista di Pechino. Il comunicato diffu

Accordo tra Sacea e il colosso degli pneumatici Hankook per la nuova sede in Italia : Sacea, tra i principali gruppi Italiani nell'arredo per ufficio, ha realizzato una partnership con il colosso mondiale degli pneumatici Hankook. In base all'intesa il rifacimento della sede Italiana ...

Un gasdotto va bene - ma due sono meglio : Accordo tra Mosca e Pechino - : La ragione per cui al momento Pechino chiede di accelerare la realizzazione del progetto è chiara: nonostante la guerra commerciale con gli USA, l'economia cinese continua a crescere velocemente. ...

Roma - Accordo Conte-Raggi : tra un anno una legge per conferire poteri speciali al Campidoglio. ‘Non soldi - ma competenze’ : Una road map di un anno per trasformare Roma e il suo hinterland in una “Greater Rome”, con competenze e fondi da amministrare in totale autonomia. Con due differenti cabine di regia: una di “ingegneria istituzionale” e l’altro di “architettura amministrativa”. L’incontro di stamane fra la sindaca Virginia Raggi e il premier Giuseppe Conte ha tracciato i punti cardine della legge speciale per Roma, vertice arrivato al termine del tour portato ...

Meloni : Accordo centrodestra è positivo - non era scontato : Fiuggi, 21 set., askanews, - 'E' un fatto positivo quello di ieri, l'aver stabilito che il centrodestra sarà compatto alle prossime regionali non era scontato e per noi era importante, è un passo ...

Centrodestra : Accordo per le prossime elezioni : Il Centrodestra è unito e funziona. È quello che ha dichiarato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a margine nel nuovo vertice del Centrodestra che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Grazioli e che ha visto la partecipazione anche di Giorgia Meloni, esclusa dall'incontro di domenica sera ad Arcore.Il bilancio di questo nuovo vertice è positivo e le tre forze del Centrodestra - Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia - avrebbero ...

Renzi a Porta a Porta : “Non farò mai un Accordo con il M5s - sarebbe uno squallido trasformismo” : Matteo Renzi, ospite di Porta a Porta, torna a parlare del M5s ed esclude che lui possa mai fare un accordo con i pentastellati: "Escludo in maniera tassativa che io possa fare un accordo di governo con il M5s. Noi del Pd che ci andiamo a fare, la stampella ai Cinque Stelle? sarebbe uno squallido trasformismo".Continua a leggere

