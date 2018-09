Abramovich colluso con la criminalità organizzata? Le accuse gravissime contro il

sportfair

(Di martedì 25 settembre 2018) Romannei guai? Dopo il diniego del permesso di residenza in Svizzera, spuntano particolari inquietanti sulla possibile vita ‘segreta’ del presidente del Chelsea Dopo mesi dal rifiuto della residenza di Romanin Svizzera, viene a galla il perchè del ‘no’ rifilato ad uno degli uomini più ricchi del mondo dal comune del villaggio alpino di Verbier. Secondo il giornale britannico ‘The Guardian’, dietro il diniego del permesso di soggiorno ci sarebbe una relazione della polizia svizzera in cui si definisce il presidente del Chelsea una “minaccia per la sicurezza pubblica e un rischio per la reputazione della Svizzera”. Come se non bastasse,sarebbe anche sospettato dalle forze dell’ordine del luogo di “riciclaggio di denaro sporco e di avere stretti rapporti con la...