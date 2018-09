A Torino c’è il bike sharing per disabili | ma a che serve se manca l’assistenza al

Torino-Napoli - Insigne contento per la prestazione : “Se c’è qualità non contano schemi e moduli” : Intervistato al termine della sfida contro il Torino, nella quale è stato eletto migliore in campo, Lorenzo Insigne, ha parlato dell’avvio di stagione del Napoli: “Sapevamo che rispetto all’anno corso saremmo ripartiti da zero, anche se gli interpreti sono uguali. Se ci sono giocatori di qualità non sono importanti schemi e moduli, ma qualità e tecnica mostrati in campo. Sono contento al di là dei gol e spero sempre di ...

Malagò prova a riaprire la corsa ai Giochi : “Torino può ripensarci - c’è ancora tempo” : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...

Olimpiadi 2026 – Non c’è l’accordo - bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina! Fontana non ci sta : l’idea che salverebbe la situazione : Giorgetti stronca la candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, Fontana apre all’unico scenario possibile: le parole del Presidente della Regione Lombardia Dopo la bocciatura della candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, la politica e lo sport si ribellano. C’è chi è d’accordo con la decisione presa dal Governo e dal Coni e chi non lo è. Dopo le parole perentorie del sottosegretario alla ...

Non c’è accordo con Torino - Milano e Cortina. Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto” : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

La strada delle prostitute? A Torino c’è un (finto) cartello stradale a segnalarla : “Love, Cash only” e l'immagine di una ragazza che si avvicina al finestrino di un’auto per parlare col conducente: è il finto cartello stradale apparso a Torino in una zona frequentata da prostitute e transessuali. Ignoto per il momento l'autore del cartello, che intanto è stato rimosso dai vigili urbani.Continua a leggere

Torino - apre la casa delle bambole hot. 80 euro per mezz’ora di sesso (e c’è anche il bambolo) : La prima casa delle bambole hot in Italia apre a Torino. A regalare piacere saranno sette bambole e un bambolo in materiale termoplastico naturalmente pieghevoli e snodabili: in tutto e per tutto uguali al corpo umano col dono, a quanto pare richiestissimo visto il boom di prenotazioni, di non parlare. Le tariffe vanno dagli 80 euro per 30 minuti ai 100 euro per un rendez vous di un’ora. L’idea oggi ha attirato i primi clienti ...

Inter-Torino - seconda giornata Serie A : data - programma - orari e tv. Come seguire la partita : c’è la diretta su Sky : Domenica 26 agosto si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Prima stagionale a San Siro per i nerazzurri che, di fronte a 60mila spettatori, andranno a caccia del primo successo dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Sassuolo. Avvio shock per i ragazzi di Luciano Spalletti che devono prontamente rialzarsi se vogliono seriamente lottare per lo scudetto Come la campagna acquisti ha lasciato ...

Ahi Torino - adesso c’è aria di cessioni importanti… : cessioni in vista in casa Torino, dopo il colpo Zaza il presidente Cairo si prepara a cedere calciatori importanti della rosa di Mazzarri Il Torino ha piazzato l’acuto nella giornata di ieri, accaparrandosi Simone Zaza dopo aver superato la concorrenza della Sampdoria. Con questo acquisto, il Toro ha palesemente scoperto le carte in vista della stagione che sta iniziando, Mazzarri vuole giocare con le due punte. Il tecnico è pronto a ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “Candidatura congiunta delle tre città. Aspettiamo di sapere se c’è anche Torino” : Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L’indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: “La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la ...

Torino : Toninelli - ferma condanna ma non c’è clima razzismo : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Di fronte “ad atti di violenza inaccettabili la condanna è totale e ferma sempre, ma a maggior ragione se fatti per motivi razziali”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato a Skytg24 sull’aggressione a Daisy Osakue. “Spero che vengano perseguiti immediatamente e duramente quei criminali. Penso però che il fatto non sia legato a un clima generale ...

Juventus - Higuain per Bonucci : c’è il piano sull’asse Torino-Milano : Higuain PER Bonucci- Leonardo Bonucci potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo solamente un anno. Il difensore bianconero, come riportato ieri sera dai colleghi di “SportItalia“, sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Una strategia di mercato sull’asse Milano-Torino, con protagonisti Bonucci e Higuain. Ora attenzione ai dettagli! Higuain IN ROSSONERO, STESSO STIPENDIO DI Bonucci Bonucci potrebbe ...