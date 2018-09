A scuola arriva ‘Storia dell’emigrazione veneta’ Assessore | “È diversa da quella di oggi”

Smartphone a scuola : arriva in Italia Yondr - il rivoluzionario sistema che blocca i cellulari in classe : La questione legata all’uso degli Smartphone in classe continua ad essere oggetto di dibattito e, spesso, non mancano le polemiche. A questo proposito segnaliamo la notizia che riguarda il Liceo Scientifico San Benedetto di Piacenza: l’istituto è la prima scuola in Italia a dotarsi di un innovativo sistema tecnologico di nome ‘Yondr‘, sperimentato con successo in tanti college degli Stati Uniti, per limitare l’uso ...

scuola - Bussetti : ‘Arrivato tardi ma qualcosa sto facendo : smartphone in classe? Discorso complicato’ : Gli studenti stanno tornando dietro i banchi di Scuola per il nuovo anno scolastico 2018/2019. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, sta rilasciando numerose interviste in merito ai grandi temi che riguardano la Scuola. Anche ‘Il Messaggero’ ha incontrato il titolare del dicastero di Viale Trastevere. Bussetti: ‘Avvio nuovo anno scolastico? Sono arrivato troppo tardi per fare grandi cambiamenti’ ...

scuola al via non solo in Italia : in Francia e negli Usa arriva la settimana supercorta di 4 giorni : Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.Continua a leggere

Imparare a pilotare Robot - nella Marca arriva una scuola per ragazzi : Cna assieme al FabLab investe nel futuro dei ragazzi, della nostra economia e del territorio'. Gli Open Day gratuiti si terranno dalle 17 alle 18.30: Lunedì 17 e 24 settembre a Montebelluna , c/o CNA ...

Una delle più rilevanti novità introdotte dall'Invalsi è la pubblicazione di descrittori analitici di livello per le classi in uscita dal I e dal II ciclo. DANIELA NOTARBARTOLO(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:10:00 GMT)

Assunzioni 2018/19 scuola : arriva il sì del Consiglio dei Ministri : Ieri 8 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’autorizzazione per le Assunzioni 2018/19 nella scuola a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili. Saranno assunte 57.322 unità di personale docente, suddivise nel seguente modo: 43.980 docenti su posto comune 13.342 docenti su posto di sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici. […] L'articolo Assunzioni 2018/19 scuola: arriva il sì ...