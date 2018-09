A 7 anni canta l'inno americano e "conquista" Zlatan Ibrahimovic? : Una performance da brividi quella di Emma Malea, 7 anni e cantante prodigio. Testa alta, microfono in mano e polmoni da far invidia, l'esibizione della bambina è stata esaltata da tutto il pubblico dello StubHub Center e in una manciata di minuti è diventata la star dell’incontro tra Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders. La piccola, che ha vinto un contest che dà la possibilità ...

Ibrahimovic 'incantato' : l'inno della bambina di 7 anni lo lascia senza parole : "Sei tu l'MVP della partita" . L'investitura arriva addirittura da Zlatan Ibrahimovic che al termine dell'ultimo match allo StubHub Center con i Los Angeles Galaxy ha voluto rendere omaggio così sul ...

Galaxy - a 7 anni canta l'inno come una star e Ibra resta a bocca aperta : L'esibizione della piccola tifosa stupisce prima del match vinto, 3-0 con gol di Zlatan, contro i Seattle Sounders. Lo svedese: "E' lei l'Mvp"

Raimondo Todaro è Michael Bublè/ Video - il ballerino nei panni del cantante canadese (Tale e quale show 2018) : Raimondo Todaro è Michael Bublè, Tale e quale show: il ballerino di punta di Ballando con le stelle ha fatto il grande salto di qualità ed è riuscito a conquistare già tutto il pubblico.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Il cantautore Perissinotto scomparso a 58 anni. Oggi l'addio : BOLZANO. Qualcuno gli lascerà un fiore, qualcun altro gli dedicherà una canzone. Perché qualche amico nel mondo della musica il bolzanino Marco Perissinotto, morto Se ne è andato a soli 58 anni per una malattia che non dà scampo. Questa mattina, alle 10.15, al cimitero di Oltrisarco, Bolzano dirà addio al ...

Addio a Goran Kuzminac - il medico cantautore aveva 65 anni : È morto, a 65 anni, Goran Kuzminac, il cantautore di origini serbe che cantava «Tempo» e, insieme a Ron e Ivan Graziani, «Una canzone senza inganni». «Ehi,...

Claudio Baglioni : “Al Centro” è stato un evento televisivo memorabile - trasmesso in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona per i 50 anni di carriera del cantante : La ricorrenza dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni, ma “Al Centro” è stato un evento televisivo difficilmente dimenticabile. Le enfatizzazioni verbali in questo caso sono necessarie e si divincolano dalle accuse di esagerazione, perché questo evento non celebra l’artista musicale più popolare in Italia, non riavvolge solo il nastro della sua carriera ripercorrendola grazie ai suoi più grandi successi, ma nella resa ...

Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni : “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante : In attesa di rivederlo sul palco di Fratelli di Crozza, in diretta dagli studi di Milano da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE, Maurizio Crozza veste i panni del piccolo Leone Lucia Ferragni, il bambino più social del momento nato dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'articolo Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante proviene da Il Fatto ...

Claudio Baglioni accende Verona : l'Arena in festa per i 50 anni di carriera del cantante romano. Guarda le foto del concerto : Spettacolo. Musica. E un grande tutto esaurito all' Arena di Verona per Claudio Baglioni , primo concerto di tre sere del suo nuovo tour ' Al centro ' per i cinquant'anni di carriera. Un grande festa ...

Massimo Di Cataldo età - 50 anni e non dimostrarli : il segreto del cantante : Quanti anni ha Massimo Di Cataldo? Il cantante ha 50 anni ma non li dimostra Massimo Di Cataldo è tornato in tv grazie ai programmi Ora o mai più e Tale e quale show e ha stupito tutti. Il cantante ha compiuto nel 2018 50 anni – è nato il 25 aprile 1968 – ma non […] L'articolo Massimo Di Cataldo età, 50 anni e non dimostrarli: il segreto del cantante proviene da Gossip e Tv.

Franco Califano avrebbe 80 anni : un ricordo del cantautore : I libri Il modo migliore di esprimere il suo complesso mondo interiore, tra consigli su come conquistare le donne e riflessioni esistenziali, sono stati i libri: Il cuore nel sesso , Ti perdo - ...

Gianni Morandi - la foto fake inganna il web : il cantante coperto di insulti : Pioggia di insulti per Gianni Morandi sui social per aver postato un presunto post contro la Lega e Matteo Salvini. Peccato che il messaggio incriminato, con tanto di foto evidentemente taroccata, ...

Boadu incanta a 17 anni nell'Az Alkmaar : ROMA - Prevale il peso della tradizione: l'Ajax, il Psv e il Feyenoord si sono divisi quasi tutta la torta dei titoli in Olanda. Settantadue 'scudetti' negli ultimi cento campionati, dal 1918 al 2018: ...

“Trovato morto”. Musica in choc : il cantante aveva solo 26 anni : Musica in lutto. Arriva una notizia choc e inaspettata: addio al noto rapper, trovato senza vita nel suo appartamento. È il sito TMZ a riportare per primo la notizia del decesso di Mac Miller, all’anagrafe Malcolm James McCormick, il cantautore e rapper che divenne famoso quando scalò le classifiche con il suo album di debutto nel 2011 e che era conosciuto anche per aver avuto una lunga relazione con Ariana Grande, con cui si era ...