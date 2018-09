A 13 anni tenuto nudo e in catene nella cuccia dei cani | arrestati genitori e nonna

Totò Cuffaro torna a palazzo dei Normanni - ma da ex detenuto e relatore : Totò Cuffaro torna all’Ars, l’Assembea regionale siciliana. Non da politico, ma da ex detenuto. Il due volte governatore della Sicilia – condannato in via definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra – farà da relatore al convegno “Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti”, a palazzo dei Normanni, sede dell’assemblea siciliana, il prossimo 13 ...