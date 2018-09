“190 voli cancellati!” ‘Terremoto’ Ryanair | migliaia di viaggiatori nel caos

caffeinamagazine

(Di martedì 25 settembre 2018) Volo cancellato, i passeggeri sono stati avvisati con tre giorni d’anticipo. “ha preventivamente” annullato “l’8% dei suoi 2.400in programma venerdì 28 settembre pari a 190– spiegano dalla compagnia irlandese -, a causa di uno sciopero ‘inutile’ – scrive– indetto da una ‘piccola minoranza’ di personale di bordo in Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Italia e Germania”. “Tutti i clienti interessati sono stati contattati via e-mail ed sms questa mattina e avvisati della cancellazione del loro volo con tre giorni di anticipo”, informa la compagnia che “si scusa sinceramente per queste inutili interruzioni del servizio, indette da sindacati, spinti dai dipendenti delle compagnie aeree concorrenti”.“In Spagna, un membro ...