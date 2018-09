Zenga | “sbagliato cercare nuovo Buffon e in Italia tanti ottimi portieri”

calcioweb.eu

"Come portieri stiamo messi più che bene in, partendo da Donnarumma, passando a Perin, Cranio, Meret e Sportiello. Abbiamossimi portieri giovani, non ci possiamo sbagliare. E' sbagliato il concetto diun, poi noi adesso abbiamo Donnarumma che a 19 anni ha giocato 100 partite in A, è assolutamente pronto per la Nazionale". E' il pensiero dell'ex n.1 dell'Inter e della Nazionale, Walter, ospite di 'Radio anch'io sport' su Rai Radio1.