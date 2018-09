WTA Wuhan – Ostapenko ko all’esordio | la tennista lettone sconfitta da Gavrilova al primo

WTA Wuhan – Esordio positivo per Garbine Muguruza : la spagnola liquida Van Uytvanck : Garbine Muguruza supera con facilità il primo turno del WTA di Wuhan: la tennista spagnola batte in due semplici set Van Uytvanck Inizia con un risultato positivo il cammino di Garbine Muguruza nel WTA di Wuhan. Sul cemento cinese, la tennista originaria di Caracas, ma naturalizzata spagnola, ha superato senza problemi il primo turno del torneo asiatico, battendo in due set la belga Van Uytvanck. Muguruza, scivolata attualmente in 14ª ...