World War 3 | annunciata la data di uscita in Accesso Anticipato

World War 3 : rivelati i requisiti minimi e consigliati per PC : Sono finalmente stati resi pubblici i requisiti di sistema minimi e consigliati per World War 3. Il titolo, riporta DSOgaming, è atteso il 19 ottobre per PC in Accesso Anticipato, naturalmente su Steam.Farm 51 ha dunque pubblicato i requisiti minimi e consigliati per il gioco che, realizzato in Unreal Engine 4, avrà un impano grafico di livello.Vediamo di seguito le specifiche:Read more…

Emmy Awards 2018 - trionfo per le serie in onda su Sky Il Trono di Spade e WestWorld : Le serie TV in onda su Sky sono protagoniste anche quest’anno degli Emmy Awards®, gli Oscar del piccolo schermo made in USA giunti alla 70ma edizione e consegnati la notte scorsa a Los Angeles. È di Sky la serie tv più premiata della serata con 9 Emmy vinti. “IL Trono DI Spade” torna infatti protagonista vincendo il premio come miglior serie drammatica. Per la ...

Nomination Emmy Awards 2018 - pronostici sui vincitori da WestWorld a Il Trono di Spade e The Handmaid’s Tale : Le Nomination Emmy Awards 2018 sono state annunciate nel luglio scorso. La lista dei nominati ha evidenziato il predominio de Il Trono di Spade, leader con 22 candidature, seguito da Westworld con 21 e The Handmaid's Tale con 20. Saranno loro tre a contendersi il maggior numero di statuette. Ma il network HBO deve guardarsi le spalle dai contendenti del servizio streaming Netflix con Stranger Things, The Crown, Ozark e Orphan Black. Ecco ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth - recensione : Dalla pubblicazione di Legion sono passati ormai quasi due anni, durante i quali abbiamo potuto assistere a eventi che hanno pian piano stravolto gli equilibri di Azeroth e minato la stabilità della tregua tra Orda e Alleanza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la comparsa dell'Azerite, materiale dalle grandi potenzialità che ha iniziato a sgorgare dal pianeta dopo che il titano Sargeras ha letteralmente piantato la sua spada ...

World War 3 si mostra in azione in quasi 50 minuti di gameplay inedito : Se le brevi sequenze di gameplay di World War 3 mostrate dagli sviluppatori durante la Gamescom 2018 non fossero bastate a soddisfare la vostra curiosità, vi farà piacere sapere che in rete sono appena spuntati alcuni video che permettono di godersi ben 50 minuti di gameplay tratti da una versione preliminare del gioco.Avendone conferma dai video, World War 3 si dimostra un FPS con solide meccaniche di gameplay, molto simili a quelle proposte da ...

Vendite record per World of Warcraft : Battle for Azeroth : Quando Battle for Azeroth è stato pubblicato a livello mondiale la scorsa settimana, i campioni di tutto il mondo dell'Alleanza e dell'Orda sono stati chiamati a combattere per la loro fazione. Ovunque, questi eroi hanno risposto, e Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che nel giorno di lancio di Battle for Azeroth, il 14 agosto, sono state vendute in tutto il mondo oltre 3,4 milioni di unità dell'ultima espansione di World of Warcraft, ...

World of Warcraft - il videogioco di Blizzard non muore mai e torna con una nuova avventura : In queste ore infatti World of Wacraft è il titolo più visto su Twitch, la più popolare piattaforma di streaming videoludico al mondo, un successo che ha permesso al titolo Blizzard di battere ...

World War 3 : pubblicato il primo video gameplay del gioco : World War 3 si mostra nel suo primo filmato di gioco con questo interessante trailer, riporta VG247.Come possiamo vedere Farm 51 ha voluto celebrare l'inizio della Gamescom 2018 nel modo giusto pubblicando il primo video che mostra del gameplay del suo atteso FPS. Il nuovo trailer è infatti pieno di sequenze di gioco, possiamo vederlo qui di seguito:Il filmato ci mostra combattimenti che ci possono ricordare per certi versi Battlefield. World ...

World War Z sarà pubblicato nel 2019 : World War Z, l'adattamento videoludiuco della famosa pellicola di Paramount Pictures sarà rilasciato nel 2019 su PS4, PC e Xbox One. Come riporta Gematsu, ecco il comunicato degli sviluppatori, Saber Interactive:"L'ultimo trailer gameplay pubblicato mostra come World War Z sfrutta la potenza del Saber's Swarm Engine per riportare su schermo i marchi di fabbrica del film come gli infetti superveloci e le gigantesche orde. Avrai a che fare con ...

Matt Groening si aggiorna a Netflix e World of Warcraft si espande verso Azeroth - : I mondi non hanno sequel, i mondi possono solo espandersi ad oltranza e World Of Warcraft è il mondo più mondo che ci sia . Dopo l'ottimo lavoro dell'espansione Legion è appena arriva Battle for ...

Alle 19 : 00 vi attendiamo con la diretta di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Altri due anni sono passati dalla precedente espansione e come di consuetudine Blizzard delizia i suoi appassionati di MMORPG con una nuova avventura da vivere nelle terre di World of Warcraft.Dopo Legion i nostri eroi dovranno combattere per il predominio sull'intera Azeroth, lasciandosi Alle spAlle gli scontri tra titani e entità soprannaturali prevenienti da altri pianeti ed universi, e tornando a concentrarsi sull'antica guerra che da sempre ...

Overwatch - Diablo - World of Warcraft e molto altro : Blizzard sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 con tutti i principali franchise : Con la Gamescom 2018 che si avvicina sempre di più, Blizzard ha rivelato i suoi piani per l'importante evento. Quest'anno, Blizzard promette di portare tutti i principali franchise alla manifestazione: Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm e Hearthstone. Blizzard ospiterà una cerimonia di apertura della durata di un'ora, quindi ciascuno dei giochi, ad eccezione di Hearthstone, avrà un panel di varie durate, dai 30 minuti a ...

Outward è un nuovo open World action RPG in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : Deep Silver e Nine Dots Studio sono felici di annunciare la loro collaborazione per l'open world action RPG, Outward.L'accordo di pubblicazione globale coprirà l'uscita del titolo su PlayStation 4, Xbox One e PC, in versione fisica e digitale. In Outward, il giocatore non sarà il prescelto di un'antica profezia: sarà un avventuriero, un viaggiatore ed un esploratore. E cosa più importante, sarà vulnerabile!Read more…