Wind propone ad alcuni clienti 400 minuti verso tutti a 5 euro mensili

Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 : Gli SMS sono partiti alla volta di un pubblico ben preciso, ossia in direzione degli ex clienti Wind che sono passati in Vodafone L'articolo Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 proviene da TuttoAndroid.

Wind propone Huawei P20 e P20 Pro a partire da 10 euro al mese con la tariffa Telefono Incluso : La nuova offerta di Wind con Telefono Incluso vi permetterà di portarvi a casa un Huawei P20 o P20 Pro con rate mensili a partire da 10 […] L'articolo Wind propone Huawei P20 e P20 Pro a partire da 10 euro al mese con la tariffa Telefono Incluso proviene da TuttoAndroid.

Tramite i call center - Wind propone due offerte per far tornare indietro i clienti : Arriva notizia che i call center si stanno mettendo in moto per conto di Wind con l'obiettivo di convincere gli ex clienti a tornare indietro L'articolo Tramite i call center, Wind propone due offerte per far tornare indietro i clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti : 30 GB - 1000 minuti e 100 SMS a 5 euro : Wind rivuole i suoi ex-clienti passati alla concorrenza, soprattutto dopo l'arrivo di Iliad, e così sta proponendo ad alcuni di loro un'offerta winback a dir poco fantastica, soprattutto per il costo mensile. L'articolo Wind propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti: 30 GB, 1000 minuti e 100 SMS a 5 euro proviene da TuttoAndroid.