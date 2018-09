WhatsApp | foto e tanto altro | col nuovo aggiornamento cambia tutto

WhatsApp - nuove funzioni in arrivo per la visualizzazioni di immagini e foto : nuove funzionalità per gli utenti di WhatsApp . Il servizio di ' instant messaging ' più usato al mondo, è pronto per integrare una nuova opzione, partendo dai device con sistema operativo Android 9 Pie. La novità riguarda i contenuti multimediali, le immagini in particolare , che verranno ...

PEDOFILIA ISCHIA : 21ENNE RICATTAVA MINORI CON FOTO HOT SU WhatsApp/ Ultime notizie - la denuncia di un padre : ISCHIA, PEDOFILIA: 21ENNE RICATTAVA minorenni con FOTO hot su WHATSAPP e Instagram precedentemente inviate. Ultime notizie, il giovane è stato arrestato: 26 vittime in tutta Italia(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:13:00 GMT)

Choc a Ischia : scambio di foto pedopornografiche su WhatsApp - arrestato pedofilo : Si faceva mandare foto intime di minorenni con le quali aveva avviato una relazione via chat. Poi le ricattava: avrebbe diffuso quanto in suo possesso se non gli avessero consegnato altre immagini o...

Pedofilia Ischia : 21enne ricattava minori con foto hot su WhatsApp/ Ultime notizie - 26 vittime in tutta Italia : Ischia, Pedofilia: 21enne ricattava minorenni con foto hot su WhatsApp e Instagram precedentemente inviate. Ultime notizie, il giovane è stato arrestato: 26 vittime in tutta Italia(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:29:00 GMT)

Scambio di foto pedopornografiche su WhatsApp - arrestato il pedofilo di Ischia : Nelle prime ore di questa mattina, a seguito di sviluppi di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ...

Come funzionano i link sospetti in WhatsApp - anteprima foto e video in notifica per tutti gli iPhone : Cosa sono i link sospetti in WhatsApp e Come funzionano? Il team dell'applicazione di messaggistica ha da poco introdotto la funzione e continua a chiarire sul relativo blog ufficiale quale sia lo scopo del nuovo servizio. Contemporaneamente il tool è investito da un nuovo aggiornamento, più esattamente nella sua versione per iPhone iOS 2.18.91 che finalemente rende disponibili per tutti le anteprime di foto e video nelle notifiche del ...

“Cambia tutto”. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp. Foto e video - è rivoluzione : Fate molta attenzione quando utilizzate l’app di messaggistica più diffusa nel mondo. Sì, perché la società di sicurezza informatica ESET ha lanciato un avviso nelle ultime ore per gli utenti che utilizzano l’applicazione WhatsApp: si sta diffondendo un software che consente di rubare i dati condivisi attraverso di esso. Questa applicazione è stata rintracciata dagli ingegneri di questa società che la descrivono come una pagina che simula ...

WhatsApp per Android si aggiorna : da novembre foto e video vecchi saranno cancellati : Whatsapp sta per mutare pelle. La app di messaggistica più famosa del mondo è pronta ad introdurre un doppio cambiamento epocale per tutti i possessori di cellulari con sistema operativo Android. Dal 12 novembre, infatti, le copie di sicurezza non occuperanno più spazio su Google Drive. In più saranno cancellate tutte le foto ed i video più vecchi di un anno. La app di messaggistica sta per cambiare: addio ai file troppo datati La notizia è ...

Cosa fare quando WhatsApp non scarica audio - immagini : segnalati problemi con le foto : Ci sono svariate segnalazioni in queste ore da parte di utenti Android ed iPhone, secondo cui WhatsApp non scarica audio e immagini. Più nel dettaglio, pare che buona parte delle segnalazioni riguardi appunto le foto, al punto da indurmi ad analizzare la situazione più da vicino oggi 29 agosto. Non è un caso che qualche mese fa, sulle nostre pagine, abbiamo già analizzato una situazione di questo tipo ed il tempo trascorso ci ha permesso di ...

Come recuperare foto - video e conversazioni WhatsApp cancellate per errore : Ci sono soluzioni per recuperare foto, video e conversazioni WhatsApp cancellate per errore? A tutti è capitato di effettuare un ripristino dello smartphone senza procedere con tutte le operazioni preventive consigliate in questi casi, con relativo backup che sulla carta dovrebbe investire anche quello che col tempo avete memorizzato sulla memoria del vostro smartphone tramite le app alle quali tenete maggiormente. In alternativa, può succedere ...

WhatsApp - da novembre potresti perdere vecchi messaggi e foto. Ecco come fare : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, cambia alcune delle sue principali funzioni. A novembre 2018 infatti WhatsApp introdurrà delle modifiche sotto l'aspetto dello spazio di archiviazione di messaggi, foto e video. Le modifiche ...

WhatsApp cancella foto e video dal 12 novembre - ecco come salvarli : Dal 12 novembre saranno cancellati tutti i backup di Whatsapp per fare spazio ai nuovi backup presenti su Google Drive dove non ci sarà più alcun limite di spazio per gli utenti Android e iOS. La società acquistata nel 2014 da Facebook ha annunciato la novità sul proprio portale, chat, video, foto e quanto è possibile inviare tramite l’app di messaggistica che hai salvato in un backup su Google Drive, se più vecchio di un anno, sarà ...

WhatsApp per Android/ Dal 12 novembre cancellati foto e video : ecco come fare il backup dei dati : Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android, le chat WhatsApp verranno cancellate, ecco come fare il backup.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Lucca - condivide foto e video 'spinti' della fidanzatina su WhatsApp : minore denunciato : La fidanzatina di 14 anni gli aveva inviato varie foto e filmati che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti ed erotici. Forse nessuno lo avrebbe saputo se lui, il fidanzatino, non avesse condiviso tali contenuti su una chat di WhatsApp [video]. Il video e le immagini sono diventate virali a Lucca e in provincia ed ora il minorenne e altri 8 ragazzini di eta' compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati denunciati alla Procura del ...