Volley | Mondiali 2018 | Blengini soddisfatto per il sorteggio

Volley : Mondiali 2018 - Blengini : «adesso tutto è possibile » : Sapevamo che arrivare qua significava confrontarsi con le migliori squadre del mondo. Manca solo la Francia che è una del gruppo, ma che è l'unica ad essere rimasta fuori; di posti a disposizione ce ...

Mondiali Volley 2018 femminili – L’Italia sfida l’Azerbaigian in un doppio test match : Mondiale Volley 2018 femminile: doppio test match contro l’Azerbaigian per le azzurre In vista dell’esordio nel Campionato del Mondo femminile 2018 (29 settembre – 20 ottobre) le azzurre di Davide Mazzanti sono al lavoro a Sendai. Oltre agli allenamenti Chirichella e compagne domani e mercoledì saranno impegnate in due amichevoli contro l’Azerbaigian (Pool C del Mondiale), entrambe in programma alle ore 11.30 ...

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia e a che ora? Le date delle sfide a Serbia e Polonia. Su che canale vederle in tv : Siamo alla stretta finale: l’Italia ha raggiunto la terza fase dei Mondiali di Volley ed ora farà di tutto per andare a giocarsi un posto sul podio o magari qualcosa di ancora più grande. Sarà Torino a sospingere gli azzurri verso un traguardo che, dopo le prime due fasi praticamente perfette, appare davvero possibile. Tra mercoledì 26 e venerdì 28 verranno definite le quattro semifinaliste: si ricomincia da zero: nella Pool J saranno in ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : date - programma - orari e tv. Tutte le partite dalla terza fase alla finale : Siamo arrivati alla resa dei conti: l’Italia ha raggiunto la terza fase dei Mondiali di volley ed ora farà di tutto per andare a giocarsi un posto sul podio o magari qualcosa di ancora più grande. Sarà Torino a sospingere gli azzurri verso un traguardo che, dopo le prime due fasi praticamente perfette, appare davvero possibile. Tra mercoledì 26 e venerdì 28 verranno definite le quattro semifinaliste, mentre sabato 29 verranno delineate le ...

Mondiali Volley 2018 - Blengini predica calma : “pensiamo ad una gara alla volta - ci prepareremo al meglio” : Il commissario tecnico ha parlato dopo il sorteggio delle Final Six, chiedendo ai suoi uomini di tenere alta la concentrazione E’ un Blengini soddisfatto quello che è arrivato nella sua Torino alla vigilia delle gare della Final Six. Il ct azzurro, nel commentare il sorteggio e il calendario della fase che può schiudere le porte delle semifinali, ha tenuto un profilo basso, frasi che hanno doppio obiettivo: far capire che la squadra sin ...

Volley - Mondiali 2018 : le statistiche e le classifiche di rendimento. Ivan Zaytsev sempre ai vertici - spicca Simone Anzani : Si è conclusa la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile e, in attesa della terza fase della rassegna iridata che scatterà mercoledì 26 settembre al Pala Alpitour di Torino, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle statistiche e alle varie classifiche di rendimento. MIGLIOR MARCATORE – Il canadese John Perrin ha messo a segno 149 punti e precede in classifica il francese Earvin Ngapeth (136), il connazionale Nicholas Hoag ...

Mondiali Volley 2018 – Sorteggiati i gironi della fase finale : ecco quando gioca l’Italia : Mondiali Volley 2018: Sorteggiati i gironi della fase finale, l’Italia si sposta a Torino! ecco quando tornano in campo gli azzurri Si è tenuto oggi il sorteggio per la composizione dei due gironi della fase finale dei Campionati del Mondo.Questo il quadro: Pool I Brasile, USA, Russia Pool J Italia, Polonia, Serbia Si comincia mercoledì pomeriggio con la sfida tra Brasile e Russia, mentre mercoledì sera tornano in campo gli azzurri ...

Mondiali Volley 2018 - Italia sorteggiata con Polonia e Serbia : Nell'altro pool Brasile, Usa, Russia. Il presidente del Coni Malagò: il nostro è un girone meno complicato, ma ci ritroveremo comunque una semifinale pesantissima

Volley - Mondiali 2018 : chi si qualificherà alle semifinali? I gironi della terza fase : tra il gruppo della morte e le chance dell’Italia : Si è delineato il tabellone della terza fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile, le sei squadre rimaste in corsa sono state divise in due gironi da tre squadre ciascuno che qualificheranno alle semifinali. Al Pala Alpitour di Torino, dal 26 al 28 settembre, andrà in scena un grande spettacolo con le migliori Nazionali del Pianeta pronte ad affrontarsi a viso aperto per continuare a inseguire il titolo iridato. Ma quali sono le grandi favorite ...

Mondiali Volley - il sorteggio per la Final Six : Italia incontrerà Serbia e Polonia. La Russia contro Usa e Brasile : Serbia e Polonia: saranno queste le avversarie degli azzurri del Volley nella Final Six, la terza fase del campionato del mondo che si giocherà da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre al Pala Alpitour di Torino. Il sorteggio avvenuto al Nh Hotel Lingotto ha assegnato ai ragazzi di Gianlorenzo Blengini il girone J, composto da sole squadre europee. Brasile, Usa e Russia – l’unico team ad aver battuto gli azzurri fino adesso – ...

Biglietti Mondiali Volley 2018 : tickets già sold-out per Italia-Serbia e Italia-Polonia. Tutto esaurito anche per semifinali e finale : La volley-mania ha ormai contagiato milioni e milioni di italiani, che hanno sostenuto la nazionale azzurra di pallavolo maschile riempiendo i palazzetti e facendo registrare un boom di ascolti televisivi nell’arco di Tutto il torneo. Il Campionato del Mondo ormai è entrato nel vivo e culminerà con la fase finale che si disputerà al Pala Alpitour di Torino da mercoledì 26 a domenica 30 settembre. Oggi si è svolto il sorteggio dei due ...

Volley : Mondiali 2018 - questo il calendario della terza fase : TORINO- Sorteggiati i gironi è stato diramato il calendario della terza fase del Mondiale 2018. Tutte le partite si giocheranno al Pala Alpitour di Torino Pool I: Mercoledì 26 settembre: ore 17.00 ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia nella terza fase e la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci : L’Italia ha incantato nelle prime due settimane ai Mondiali 2018 di Volley maschile e con grande autorevolezza si è qualificata alla terza fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare. Il sorteggio che ha definito la composizione dei due gironi della Final Six può considerarsi benevolo visto che abbiamo evitato Russia e USA ma non bisognerà assolutamente sottovalutare ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Polonia. Data - programma - orario e tv : Venerdì 28 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaAlpitour di Torino per l’ultima partita della terza fase: dopo l’esordio di mercoledì 26 settembre contro la Serbia, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro i Campioni del Mondo in un incontro che potrebbe valere la qualificazione alle semifinali della rassegna iriData. Si preannuncia ...