Vodafone | ecco come ottenere un Giga gratis ogni mese sul tuo profilo tariffario

Aggiornato il prezzo Huawei P20 e P20 Pro con Vodafone : ecco le nuove rate : Vodafone ha Aggiornato il proprio catalogo per acquistare a rate alcuni smartphone, tra cui Huawei P20 e P20 Pro. Partiamo da Unlimited X2, X3, One Family e C'all Global: per il primo dei due, dovrete versare una spesa di anticipo di 149.99 euro, ed in più 30 rate da 9.99 euro ciascuna (l'eventuale rata finale da affrontare in caso di recesso anticipato è pari a 200 euro). Questo per quanto riguarda il pagamento con carta di credito: se, invece, ...

Regalo da Vodafone / 4 GB gratis - ma non per tutti : ecco come averl : Regalo da Vodafone, 4GB gratis ma non per tutti gli abbonati. Offerta ad hoc con meccanismi di scelta ancora da capire bene. I consumatori intanto sono sempre più confusi.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:38:00 GMT)

Ecco i premi Vodafone Happy Friday del 21 settembre : Anche oggi è arrivato il momento di scoprire cosa gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy riceveranno in regalo dal popolare operatore telefonico L'articolo Ecco i premi Vodafone Happy Friday del 21 settembre proviene da TuttoAndroid.

iliad è lento? Ecco le offerte con portabilità a TIM - Vodafone e altri operatori : Vodafone, TIM e tutti gli altri operatori hanno sul piatto tante offerte winback per riacchiappare i clienti passati ad iliad. Ecco tutte le promo di TIM, Vodafone, Wind e Tre Passare da iliad a Vodafone, TIM, Wind e Tre con queste offerte Se anche tu sei appena passato ad iliad ma la scarsa copertura, all’estero navigazione […]

Riparte la Champions League - ecco le partite trasmesse su Vodafone TV : Questa settimana ricomincia la UEFA Champions League! ecco quali saranno le prime partite trasmesse da Vodafone TV sul canale Sky Sport Mix HD. L'articolo Riparte la Champions League, ecco le partite trasmesse su Vodafone TV proviene da TuttoAndroid.

Vodafone OneNumber : Ecco L’Offerta Per Apple Watch Series 4 LTE : Apple Watch Series 4 LTE supporta la eSIM di Vodafone. Ecco l’offerta Vodafone per usare Apple Watch Series 4 LTE con lo stesso numero del telefono cellulare Apple Watch Series 4 LTE e Vodafone OneNumber: tutto quello che devi sapere Come sicuramente avrai letto sulle nostre pagine, negli scorsi giorni è stato presentato, insieme ai nuovi […]

Ecco i regali per il Vodafone Happy Friday di domani venerdì 14 settembre : domani sarà venerdì e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato un bel po' di tempo fa. L'articolo Ecco i regali per il Vodafone Happy Friday di domani venerdì 14 settembre proviene da TuttoAndroid.

TIM - Vodafone e Wind - offerte rivoluzionarie per battere Iliad : 100 giga a costi da urlo? | Ecco i dettagli : TIM, Vodafone e Wind, offerte rivoluzionarie per battere Iliad. Fonte foto: tecnoandroid.it TIM, Vodafone e Wind, offerte rivoluzionarie per battere Iliad: 100 giga a costi da urlo? - Ecco i dettagli ...

20 GB di Internet (illimitati su chat e social) - 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese : ecco la nuova Vodafone Simple+ : Vodafone Simple+ è tornata, dopo un periodo di pausa, con ancora più traffico dati Internet ed è pronta a far venire l'acquolina in bocca a tutti coloro che vogliono passare il loro numero a Vodafone. L'articolo 20 GB di Internet (illimitati su chat e social), 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese: ecco la nuova Vodafone Simple+ proviene da TuttoAndroid.

Iliad - nuova offerta : minuti e 50 GB a 7 - 99 euro al mese | Ritardo portabilità da Vodafone : ecco come chiedere l'indennizzo : ecco la nuova offerta Iliad - Ritardo portabilità da Vodafone: come chiedere l'indennizzo Iliad, nuova offerta: minuti e 50 GB a 7,99 euro al mese - Ritardo portabilità da Vodafone: ecco come chiedere ...

Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro : ecco la mossa per non farvi abbandonare l’operatore : Vodafone cerca di non farvi recedere e offre ad alcuni utenti la Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro al mese. L'articolo Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro: ecco la mossa per non farvi abbandonare l’operatore proviene da TuttoAndroid.