Vittoria a Frosinone Ronaldo fa la differenza in casa Juve

La Juventus si conferma brutta - Vittoria contro il Frosinone e punteggio pieno ma prestazioni che preoccupano : Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno è andato in archivio con il successo della Juventus sul campo del Frosinone. Partita brutta per gli uomini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno conquistato tre punti solo nel finale grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, il portoghese decisivo dal punto di vista realizzativo ma dal punto del gioco non è ancora al massimo, l’ex Fiorentina sempre più ...

La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018

