Violenza in Serie C | un calciatore tira un pugno ad un avversario | tre turni di squalifica

calcioweb.eu

: Violenza in #SerieC: un calciatore tira un pugno ad un avversario, tre turni di squalifica - CalcioWeb : Violenza in #SerieC: un calciatore tira un pugno ad un avversario, tre turni di squalifica - GiuliaBreve : Apple: nel 2019 debutta nello #streaming. Serie e prodotti #familyoriented. @martinapennisi sul Corriere della Se… - Monica89159137 : RT @Corriere: Apple debutterà nello streaming, ma nelle serie tv niente droga e violenza -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il Giudice Sportivo diC, Pasquale Marino, in relazione alle partite della seconda giornata, hato per tre gare, Blondett (Casertana) “per aver colpito con unal volto unprovocandogli fuoriuscita di sangue”. Per una giornata, Cremona (Fermana), Galluppini (Ravenna). Tra gli allenatori, due giornate di stop e 500 euro diper Garogalo (Rieti); una giornata per Scienza (Monopoli). Tra i dirigenti, inibizione a tutto il 31 ottobre e ammenda di 500 euro per Martone (Casertana) e Turotti (Pro Patria). Tra le societa’, ammenda di 1.500 euro al Ravenna. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articoloinC: ununad un, trediCalcioWeb.