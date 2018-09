Violento scontro tra camion e tre auto | un morto e diversi feriti

Scontro Higuain Gollini/ Milan Atalanta - impatto Violento : Pipita ammonito per gioco pericoloso : Scontro tra Higuain e Gollini in Milan Atalanta, impatto violento tra l'attaccante e il portiere: Pipita ammonito per gioco pericoloso. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:46:00 GMT)

Ci sono morti e feriti. Tragedia in laguna : scontro Violento tra due barche : Due morti e quattro feriti. Questo è il bilancio del tragico incidente nautico avvenuto la notte scorsa. Erano le 23,50 circa di venerdì 3 agosto 2018 quando, in laguna, a Venezia, precisamente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido, un motoscafo con a bordo quattro persone e un barchino di due pescatori si sono scontrati. Sul luogo dell’incidente nautico, subito i vigili del fuoco con due imbarcazioni e il Nucleo ...

Scontro Violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...