Villocentesi in gravidanza | a cosa serve?

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) Un percorso di diagnosi prenatale prevede una serie di visite di routine ma anche esami più specialistici, tutti volti a monitorare la salute della mamma e del feto. E’ estremamente importante discutere con il proprio medico a riguardo e valutare se effettuare uno screening prenatale non invasivo, come il test del DNA fetale, oppure se optare per un esame di diagnosi, come la, procedura però più invasiva e con dei rischi. Laè un esame invasivo che prevede il prelievo di frammenti di villi coriali della placenta, tramite un ago che penetra nell’addome della donna incinta1. Il test può essere eseguito, in rari casi, anche per via transcervicale e in questo caso la cavità uterina viene raggiunta tramite un catetere vaginale. Ad ogni modo il prelievo viene sempre eseguito sotto controllo ecografico1. Lasi effettua tra la decima e la dodicesima ...