Video Parma Cagliari 2-0 | highlights e gol della partita Serie A 5^ giornata

Parma-Cagliari 2-0 - super gol di Gervinho : rossoblù al tappeto -Video- : Parma-Cagliari- Il Parma supera il Cagliari 2-0 e conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo l’ottimo successo a San Siro contro l’Inter. Partono bene i padroni di casa, subito pimpanti nella manovra e nei fraseggi offensivi. Cagliari costretto a fare a meno di Pavoletti, out nel pre partita: al suo posto Cerri. Parma in vantaggio […] L'articolo Parma-Cagliari 2-0, super gol di Gervinho: rossoblù al tappeto -VIDEO- ...

Parma-Cagliari 2-0 : risultato finale - le azioni salienti del match (Video) : E' FINITA: dopo 90 minuti di emozioni, allo stadio Tardini di Parma [VIDEO] si conclude il match fra Parma e Cagliari. I padroni di casa vincono per 2 a 0, un risultato che porta i ducali a 7 punti in classifica. I sardi invece rimangono nella parte bassa della classifica, rilegati a 5 punti. Parma-Cagliari: la cronaca e i video della partita 69' minuti: ammonito Antonino Barilla, per un atterramento ai danni dell'avversario, che non saltera' ...

Video Gervinho segna un gol spettacolare in Parma-Cagliari : coast to coast cosmico in Serie A per il 2-0 : Gervinho si è inventato un gol pazzesco in Parma-Cagliari, match valido per la quinta giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante dei ducali è partito dalla sua trequarti, si è reso protagonista di una progressione cosmica, ha annichilito la retroguardia avversaria e poi è entrato in area facendo partire un missile che ha permesso ai padroni di casa di raddoppiare. Di seguito il VIDEO di Gervinho in Parma-Roma. Foto: ...

Gol Gervinho - rete clamorosa dell’attaccante del Parma [Video] : GOL Gervinho – Si sta giocando il primo match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Parma e Cagliari. Inizio importante per la squadra di D’Aversa, prima un gol annullato ad Inglese, poi sempre l’ex Chievo firma l’1-0. Nella ripresa sale in cattedra Gervinho, l’ex Roma supera tutti e firma una rete veramente clamorosa. Gol Gervinho #Gervinho l’ha fatto ...

DIRETTA / Parma Cagliari streaming Video e tv : testa a testa - orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Parma Cagliari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Tardini, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Video/ Inter Parma - 0-1 - : Tramontana deluso e Crudeli... Highlights e gol della partita - Serie A 4giornata - : VIDEO Inter Parma , 0-1, : Highlights e gol della partita di Serie A valida per la 4giornata. Le immagini salienti da San Siro , sabato 15 settembre, .

Inter ko contro il Parma - il Video di Wanda Nara fa infuriare i tifosi nerazzurri : Nella giornata di ieri sono andati in scena gli anticipi validi per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo clamoroso tonfo casalingo dell’Inter contro il Parma, decide una rete di Dimarco. Inizio shock per il club nerazzurro con il tecnico Luciano Spalletti già sulla graticola. Nella partita di ieri 45 minuti per l’attaccante Mauro Icardi, avvio di stagione difficilissimo per l’argentino. Nel frattempo i tifosi ...

