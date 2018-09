Video Italia-Olanda 3-1 | highlights del match di pallavolo Mondiali Volley 2018

Video Italia-Olanda 3-1 ai Mondiali di volley - gli highlights della partita. Show delle riserve al Forum di Milano : L’Italia delle riserve non fa sconti, non si fa prendere dall’emozione davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano e sconfigge l’Olanda per 3-1 nell’ultima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile. La settima vittoria della rassegna iridata è stata ottenuta dalla Nazionale priva dei big come Zaytsev, Juantorena e Giannelli ma con le seconde linee Nelli e Randazzo su di giri. Di seguito ...

Video/ Italia-Russia 2-3 highlights : sconfitta indolore - azzurri volano alle Finali Six (Mondiali Volley 2018) : Video highlights, Italia-Russia 2-3: Mondiali di Volley 2018, sconfitta indolore per Zaytsev e compagni che volano alle Final Six come primi nel girone. Sintesi e punteggi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:46:00 GMT)

Video Highlights Italia-Russia 2-3 - battaglia campale ai Mondiali di volley : gli azzurri si arrendono al tie-break : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri si sono dovuti arrendere al tie-break dopo aver disputato una grandiosa partita davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, i Gladiatori hanno lottato alla pari contro l’Armata Rossa che alla fine ha mostrato i muscoli. La nostra Nazionale porta a casa comunque il punto che le serviva per chiudere il girone al primo posto e volare ...

