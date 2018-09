Video Fiorentina Spal 3-0 | highlights e gol della partita Serie A 5^ giornata

Fiorentina-Spal - un raccattapalle ‘speciale’ per Chiesa : l’attaccante segna ed abbraccia il fratello [FOTO E Video] : Federico Chiesa segna contro la Spal e corre dal raccattapalle a bordo campo, il gesto d’affetto del calciatore verso il fratello Lorenzo La Fiorentina ieri è stata protagonista dell’anticipo della quinta giornata di campionato. I viola hanno battuto per 3-0 la Spal, grazie anche alla rete di Federico Chiesa. Il figlio d’arte, dopo aver segnato al 54°, è corso verso la panchina della Fiorentina. L’attaccante però ...

Gol Milenkovic - la Fiorentina raddoppia sfruttando un’indecisione del portiere della Spal [Video] : La Fiorentina ha raddoppiato contro la Spal con Milenkovic, abile a colpire di testa su calcio d’angolo sfruttando un’indecisione di Gomis, portiere della Spal. Il portiere è uscito in ritardo e per il difensore serbo mettere il pallone in rete è stato un gioco da ragazzi. Per Milenkovic si tratta del secondo gol in cinque gare di campionato: il terzino aveva già segnato contro il Chievo all’esordio con un gran destro da ...

Gol Pjaca - l’attaccante decisivo : Fiorentina in vantaggio contro la Spal [Video] : GOL Pjaca – Dopo il successo del Parma contro il Cagliari continua il programma della 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Spal. Al 18′ la squadra di Stefano Pioli passa in vantaggio, grave errore di Fares, ne approfitta Pjaca che porta in vantaggio la Fiorentina. Spal adesso chiamata alla reazione per provare a ristabilire la parità. Gol Pjaca Fallo clamoroso del defensa de la Spal y Pjaca no ...

