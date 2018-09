Via libera al decreto sicurezza Salvini | “Italia più sicura” Ecco quali sono le novità 

Via libera al decreto sicurezza : Dopo circa un'ora di discussione, il Cdm ha approvato il dl Salvini che contiene le norme sulla sicurezza e sull'immigrazione. "decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all'...

Vito Crimi : “Il Via libera di Berlusconi a Foa non crea imbarazzi a noi grillini” : La nomina di Foa alla Rai con il placet di Berlusconi non desta imbarazzo ai 5 Stelle, «siamo stati noi primi a dire che la Rai è patrimonio di tutti e non solo delle maggioranze, ben venga questa intesa», dice Vito Crimi sottosegretario con delega all’Editoria....

CDA RAI - FOA PRESIDENTE : Via LIBERA/ Ultime notizie - Fico “Ora si faccia una legge sul conflitto di interessi” : Rai, Marcello Foa PRESIDENTE: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall’incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Sicurezza e migranti - ultimi ritocchi ai decreti. Salvini punta al Via libera del governo lunedì : Prima "un gradevolissimo caffè" con il premier Giuseppe Conte, poi la partenza per Genova dove ha visitato il Salone nautico, giunto alla 58esima edizione. Dal capoluogo ligure il vicepremier, e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha annunciato l'arrivo in Consiglio dei ministri di due decreti legge su Sicurezza e immigrazione. La deadline è prevista per lunedì mattina, con la presenza di Conte e dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini ...

Il cda Rai dà il Via libera a Foa presidente : In Italia “Il reddito di cittadinanza sarà solo per gli italiani” , ha detto Luigi Di Maio. Matteo Salvini ha aggiunto che “accogliamo questa precisazione molto positivamente”. Il leader del M5s ha anche detto che “non andremo mai alle elezioni in coalizione con la Lega”. “Torino è la città migl

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da governo Via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Le grandi manovre del centrodestra sulle liste. Rai : Via libera bis a Foa : Si presenterà unito a partire dalle prossime regionali. Superato lo scoglio sulla presidenza della Tv pubblica: ora il consigliere anziano potrebbe raggiungere i due terzi dei voti necessari in ...

Marcello Foa Presidente Rai : ok del CdA. Ora serve il Via libera della Vigilanza : Marcello Foa Marcello Foa riparte dal via. Sì, dal via libera del CdA Rai alla sua nomina a Presidente di Viale Mazzini. L’assemblea, riunitasi stamane, ha nuovamente eletto il giornalista con quattro voti a favore: quelli dell’Ad Fabrizio Salini e dei consiglieri Beatrice Coletti (M5S), Igor De Biasio (Lega), Gianpaolo Rossi (Fdi). Rita Borioni (quota Pd) ha votato contro, mentre Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai, ...

