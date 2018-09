Vertice in Procura dopo rapina a Villa Martelli

abruzzo24ore.tv

: Lanciano, trovata l'auto della fuga dei rapinatori La Fiat 16 del dottor Martelli rinvenuta in contrada Serre, in p… - OrtonaLive : Lanciano, trovata l'auto della fuga dei rapinatori La Fiat 16 del dottor Martelli rinvenuta in contrada Serre, in p… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #FondiLega: legali a #Genova, non c'è una trattativa. Vertice di un'ora in procura tra avvocati #Lega e pm Ponti https://… - VELOSPORT1960 : Una riunione degli investigatori che indagano sui mandanti della strage di Bologna si è tenuta negli uffici della P… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Chieti - E' in atto unalladi Lanciano coordinato daltore Capo Mirvana Di Serio: al summit investigativo partecipano gli uomini dello Sco giunti da Roma e i dirigenti della Questura di Chieti e Commissariato di Lanciano. La polizia sta analizzando anche i filmati delle telecamere in entrata e uscita da Lanciano. Si sta analizzando l'auto Yaris della moglie diutilizzata per fare i prelievi al bancomat e la Fiat Sedici del dottorcon cui itori sono fuggiti e ritrovata ieri sera in contrada Serre di Lanciano via di fuga verso la Val di Sangro e il casello A 14. leggi tutto