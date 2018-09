«Versace verso la vendita» | Kors o Tiffany potrebbero acquistare la casa di moda per 2

Versace verso la vendita a gruppo Usa. "Domani l'annuncio" : La società della Medusa valorizzata 2 miliardi di dollari. In pole Michael Kors, che due anni fa ha acquistato le scarpe Jimmy Choo

