Versace va a Michael Kors

Versace diventa americana : c’è l’accordo con Michael Kors. Stasera il comunicato : Versace, uno dei più importanti marchi di moda italiani, diventerà a stelle e strisce. Il nuovo proprieterio è Michael Kors, la maison dello stilista americano che appena un anno fa ha acquisito per quasi 1 miliardo di dollari il marchio londinese Jimmy Choo. L’Ansa riporta che i vertici delle società sono riuniti per la definizione degli ultimi dettagli: l’annuncio è atteso per Stasera, al più tardi domani. Uno degli advisor ...

Versace in vendita per 2 miliardi. Michael Kors in pole position : (Foto: Flickr/CC – David Shankbone) Versace passa di mano. L’ufficialità della notizia sarà data nei prossimi giorni, forse già domani. Ma la trattativa per la vendita del gruppo sarebbe ormai conclusa. Ad aggiudicarsi la casa di moda italiana fondata a fine anni Settanta dallo stilista Gianni Versace pare essere il gruppo statunitense Michael Kors, per una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di dollari. Esce quindi di scena il ...

Versace in vendita : il colosso della moda italiana diventerà statunitense? Michael Kors probabile acquirente : Versace in mano agli americani? Nelle prossime ore il marchio di moda italiano potrebbe diventare di proprietà di Michael Kors Potrebbe iniziare un nuovo capitolo per Versace. Il marchio, che ha caratterizzato la storia della moda italiana, uno dei pochi ad essere rimasti indipendenti negli ultimi anni, potrebbe finire in mano agli americani. Il brand, per la quale vendita si richiedono 2 miliardi di euro, in queste ore, secondo il ...

Versace a Michael Kors per 2 miliardi - è fatta. La famiglia resta azionista : Passa di mano la maison Versace: Donatella e Santo hanno raggiunto un accordo per vendere la griffe al gruppo americano che ha da poco comprato il marchio di scarpe Jimmy Choo. Esce di scena il fondo Blackstone, mentre la famiglia Versace mantiene una quota di minoranza. Per martedì è previsto un incontro tra il management e i dipendenti della maison di moda nel quale dovrebbe essere ufficializzata la cessione...

Versace - attesa per il nome del nuovo proprietario. In pole c’è Michael Kors : Versace, uno dei più importanti marchi di moda italiani, potrebbe diventare a stelle e strisce. Martedì 25 settembre – salvo dietrofront dell’ultim’ora – è atteso l’annuncio del nuovo proprietario della maison e in corsa sono rimasti solo gruppi americani. Le stime sul valore del marchio, infatti, hanno scoraggiato la francese Kering. In pole position, secondo la rivista WDD, adesso c’è Michael Kors, la maison ...