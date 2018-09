Versace | l' affarone della famiglia Rumors | ora tocca a Trussardi

affaritaliani

(Di lunedì 24 settembre 2018) Kors offre 2 miliardi per GianniSpa e lanon può dire di no: i multipli sono molto elevati, anche se nonno i massimi raggiunti pochi anni fa dalla cessione di Loro Piana a Lvmh. L'operazione potrebbe essere solo un ghiotto antipasto di un nuovo banchetto da parte di fondi e gruppi del lusso italiani e stranieri nel settore moda-lusso tricolore. I fari del mercato sono puntati su, Les Copains e Ferragamo (nonostante le smentite). Ma anche il controllo di Buccellati potrebbe tornare sul mercato. Mentre la "madre di tutte le acquisizioni" nel lusso Made in Italy, quella del gruppo Armani, è destinata a rimanere ancora a lungo un sogno proibito.