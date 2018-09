Versace | la storia del sogno di un sarto bambino

Versace e la campagna fashion più lunga della storia : Negli ultimi giorni, la maison Versace ha catalizzato su di sé tutte le attenzioni del popolo fashion. Innanzitutto svelando la reale pronuncia del brand, grazie a una serie di modelli – tra cui Gigi Hadid e la stessa Donatella Versace – che hanno intonato il mantra «Versace not Versachee», istruendo via social su come leggerlo correttamente. Un piccolo video che, oltre a illuminare tantissimi internauti di tutto il mondo che da ...