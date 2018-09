Versace in vendita | l’americano Michael Kors è in pole position

Versace verso la vendita a gruppo Usa. "Domani l'annuncio" : La società della Medusa valorizzata 2 miliardi di dollari. In pole Michael Kors, che due anni fa ha acquistato le scarpe Jimmy Choo

Versace verso la vendita - affare da 2 miliardi di dollari : Tra i pochi grandi marchi nazionali ancora indipendenti, la casa di moda italiana Versace starebbe per passare di mano e l'annuncio verrebbe fatto proprio domani ai dipendenti dalla direttrice ...

Rumor choc : Versace in vendita A un gruppo Usa per 2 mld di $? : Secondo voci che rimbalzano tra Londra e Zurigo nel giro di poche ore potrebbe essere annunciata la vendita di Versace, uno dei più importanti marchi italiani, tra i pochi a essere rimasti indipendenti. A comprare questa volta non sarebbe un francese... Segui su affaritaliani.it

«Versace verso la vendita» : Kors o Tiffany potrebbero acquistarla per 2 miliardi di dollari : Potrebbe essere arrivato il momento del passaggio di mano di Versace. Secondo il Corriere della Sera in campo per l'acquisto della casa di moda, dopo le voci circolate la scorsa settimana, ci sarebbe ...

Versace "in vendita a un gruppo Usa per 2 miliardi di dollari" : Voci da Londra e Zurigo erano rimbalzate già nei giorni scorsi, ma sembra che tra poche ore le stesse voci possano trasformarsi in fatti. Fatti clamorosi raccontati dal Corriere della Sera, le cui ultime indiscrezioni parlano di una vendita di Versace a un gruppo americano:"Fonti riferiscono che nel giro di poche ore (c'è chi parla di una comunicazione ufficiale già martedì, giorno in cui Donatella Versace ha ...

Versace - ipotesi vendita a un gruppo Usa per 2 miliardi di dollari - : Il Corriere della Sera riporta la notizia di una possibile cessione della società a un acquirente americano: in lizza ci sarebbero Michael Kors e il colosso dei gioielli Tiffany. L'annuncio di ...