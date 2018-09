Versace in vendita | accordo con Michael Kors

Benedetta Barzini all'Huffpost : "Vendita toglie dignità a Versace e a un Made in Italy che non esiste più" : "La vendita di Versace? Mi dispiace molto, anche perché la collaborazione o la partnership sono sempre un vantaggio, mentre invece la vendita è sempre una sconfitta". A parlare così all'Huffpost è Benedetta Barzini, 75 anni, musa, modella, femminista, insegnante, giornalista o tutte queste cose insieme, volto della prima copertina italiana di Vogue (nel 1965), un'identità divenuta simbolo di imperfezione e ...

Versace - cessione vicina/ Ultime notizie : firme in corso per la vendita a Michael Kors : Versace in vendita, chi è il grosso compratore? Domani l'annuncio: Donatella resterà in società con la figlia Allegra. Le Ultime notizie sulla cessione: in pole position Michael Kors(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:51:00 GMT)

«Versace verso la vendita» - c'è l'accordo con Michael Kors : C'è l'accordo per la cessione di Versace a Michael Kors: la comunicazione ufficiale è attesa per queste ore. Secondo il Corriere della Sera in campo per l'acquisto della casa di moda, dopo le voci ...

Versace ora è in vendita. Proposti due miliardi da gruppo Michael Kors : Questa mattina sono stati diffusi i primi rumors, ma solo adesso è arrivata la conferma. Versace sarà venduta a Michael Kors. L'indiscrezione è partita dal Corriere della Sera, che ha annunciato la volontà di Donatella Versace di vendere lo storico brand a un gruppo americano per due miliardi di dollari. Per alcune ore si è parlato di Tiffany e di Michael Kors come candidati acquirenti. Poi la conferma, anticipata da una mattinata turbolenta in ...

Versace in vendita - c'è l'accordo con Michael Kors : C'è l'accordo per la cessione di Versace a Michael Kors: la comunicazione ufficiale è attesa per queste ore. LEGGI ANCHE Versace venduta a Michael Kors, sempre...

Versace in vendita per 2 miliardi. Michael Kors in pole position : (Foto: Flickr/CC – David Shankbone) Versace passa di mano. L’ufficialità della notizia sarà data nei prossimi giorni, forse già domani. Ma la trattativa per la vendita del gruppo sarebbe ormai conclusa. Ad aggiudicarsi la casa di moda italiana fondata a fine anni Settanta dallo stilista Gianni Versace pare essere il gruppo statunitense Michael Kors, per una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di dollari. Esce quindi di scena il ...

Versace in vendita - c'è l'accordo con Michael Kors : C'è l'accordo per la cessione di Versace a Michael Kors: la comunicazione ufficiale è attesa per queste ore. LEGGI ANCHE Versace venduta a Michael Kors, sempre...

Versace in vendita. Ecco perché non è una sorpresa : “Santo, buongiorno, volevo chiederti..”. “Carissima, mi dispiace: non vendo, non sento, non parlo”. Clic. Segue serie di WhatsApp di scuse con una rosa, le tre scimmiette della tradizione, un cuore. Fino a domattina, quando verrà annunciato il nuovo proprietario della maison Versace, fra i più accre

La svolta di Versace : «In vendita a Michael Kors per 2 miliardi di dollari» : È uno dei più importanti marchi italiani ancora indipendenti. L’annuncio ufficiale atteso per martedì

Versace in vendita : il colosso della moda italiana diventerà statunitense? Michael Kors probabile acquirente : Versace in mano agli americani? Nelle prossime ore il marchio di moda italiano potrebbe diventare di proprietà di Michael Kors Potrebbe iniziare un nuovo capitolo per Versace. Il marchio, che ha caratterizzato la storia della moda italiana, uno dei pochi ad essere rimasti indipendenti negli ultimi anni, potrebbe finire in mano agli americani. Il brand, per la quale vendita si richiedono 2 miliardi di euro, in queste ore, secondo il ...

Versace in vendita a un gruppo Usa per 2 miliardi di dollari : Il gruppo Versace è stato praticamente già venduto a una società americana e l'operazione potrebbe essere annunciata nelle prossime ore o domani. Lo scrive la rivista di moda 'WWD' che cita fonti ...

Versace in trattative per la vendita : Anche Versace è in vendita : l'ultimo baluardo della moda al 100% italiano starebbe trattando le con alcuni soggetti americani per il passaggio di proprietà ad una cifra indicata in 2 miliardi di ...

Versace in vendita per 2 miliardi - a breve il nome del nuovo proprietario. In pole Michael Kors : A tenere banco la fine della settimana della Moda è la notizia che Versace passerà nelle mani degli americani . Uno dei più importanti marchi di moda italiani annuncerà martedì 25 settembre il nome ...

Versace - CESSIONE VICINA/ Ultime notizie : vendita a Michael Kors per 2 miliardi : VERSACE in vendita, chi è il grosso compratore? Domani l'annuncio: Donatella resterà in società con la figlia Allegra. Le Ultime notizie sulla CESSIONE: in pole position Michael Kors(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:54:00 GMT)