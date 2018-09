ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Versace diventa americana: c’è l’accordo con Michael Kors. Stasera il comunicato) è stato pubblicato… - Noovyis : Un nuovo post (Versace diventa americana: c’è l’accordo con Michael Kors. Stasera il comunicato) è stato pubblicato… - gaskartae : RT @covnnor: IL MARCHIO VERSACE VENDUTO AGLI USA PER DUE MILIARDI, VERSACE, MARCHIO ITALIANO, ORGOGLIO NAZIONALE CHE DIVENTA AMERICANO, CAP… - zmilusm : RT @covnnor: IL MARCHIO VERSACE VENDUTO AGLI USA PER DUE MILIARDI, VERSACE, MARCHIO ITALIANO, ORGOGLIO NAZIONALE CHE DIVENTA AMERICANO, CAP… -

(Di lunedì 24 settembre 2018), uno dei più importanti marchi di moda italiani, diventerà a stelle e strisce. Il nuovo proprieterio è, la maison dello stilista americano che appena un anno fa ha acquisito per quasi 1 miliardo di dollari il marchio londinese Jimmy Choo. L’Ansa riporta che i vertici delle società sono riuniti per la definizione degli ultimi dettagli: l’annuncio è atteso per, al più tardi domani. Uno degli advisor dell’operazione è lo studio legale Orsingher Ortu. Nelle ultime ore, in corsa per l’acquisto dierano rimasti solo gruppi americani. Le stime sul valore del marchio, infatti, avevano scoraggiato la francese Kering. E John D. Idol, l’amministratore delegato del gruppo, non aveva mai nascosto il desiderio di ampliare il portfolio dell’azienda con ulteriori acquisizioni. L’acquisto di, dunque, rispecchia proprio la ...