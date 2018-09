ilfattoquotidiano

: “Versace in vendita per due miliardi di dollari, Donatella resterà nella società” - Enric0Chessa : “Versace in vendita per due miliardi di dollari, Donatella resterà nella società” - TutteLeNotizie : Versace, attesa per il nome del nuovo proprietario. In pole c’è Michael Kors -

(Di lunedì 24 settembre 2018), uno dei più importanti marchi di moda italiani, potrebbe diventare a stelle e strisce. Martedì 25 settembre – salvo dietrofront dell’ultim’ora – è atteso l’annuncio deldella maison e in corsa sono rimasti solo gruppi americani. Le stime sul valore del marchio, infatti, hanno scoraggiato la francese Kering. Inposition, secondo la rivista WDD, adesso c’è, la maison dello stilista americano che appena un anno fa ha acquisito per quasi 1 miliardo di dollari il marchio londinese Jimmy Choo. John D. Idol, l’amministratore delegato del gruppo, non ha mai nascosto il desiderio di ampliare il portfolio dell’azienda con ulteriori acquisizioni. L’acquisto di, dunque, rispecchierebbe proprio la volontà del marchio di concentrarsi sul lusso di fascia alta. Un altroche circola è quello ...