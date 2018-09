Versace a Michael Kors | è fatta La famiglia resta azionista

Versace - attesa per il nome del nuovo proprietario. In pole c’è Michael Kors : Versace, uno dei più importanti marchi di moda italiani, potrebbe diventare a stelle e strisce. Martedì 25 settembre – salvo dietrofront dell’ultim’ora – è atteso l’annuncio del nuovo proprietario della maison e in corsa sono rimasti solo gruppi americani. Le stime sul valore del marchio, infatti, hanno scoraggiato la francese Kering. In pole position, secondo la rivista WDD, adesso c’è Michael Kors, la maison ...

"Non vedo - non sento - non parlo". Santo Versace non commenta. Ma secondo rumors l'acquirente sarebbe Michael Kors : Gli emoticon delle tre scimmiette, il cui significato è "non vedo, non sento, non parlo" è il modo scelto da Santo Versace per rispondere ad un tentativo di contatto dell'ANSA. Versace è il presidente della casa di moda fondata dal fratello Gianni, scomparso tragicamente nel 1997.Santo Versace è titolare del 30% di Givi, la holding di famiglia che controlla circa l'80% della Gianni Versace spa (mentre il restante 20% ...

Versace in vendita per 2 miliardi : Michael Kors è in pole position : Vicino a un passaggio di mano la maison Versace: Donatella e Santo sarebbero prossimi a vendere la griffe con l’operazione che potrebbe concludersi già nelle prossime ore. Intorno al dossier la partita è tutta americana: in pole position c’è Michael Kors, seguito da Coach Tapestry mentre si è sfilato il gruppo francese Kering. Per domani è previsto un incontro tra il management e i dipendenti della maison di moda nel quale ...