Veneto | consiglio regionale ad alta quota Zaia porta tutti sulla Marmolada contro

Marmolada : Consiglio Veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (5) : (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti ha chiuso la seduta straordinaria ricordando che “essere qui oggi sulla Marmolada, a rappresentare l’interesse del veneto e dei veneti, è un grande onore e motivo d’orgoglio, per far sì che pezzi del nostro territorio non vengano

Marmolada : Consiglio Veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (4) : (AdnKronos) - Il Governatore Luca Zaia ha sottolineato “Ringrazio l’ingegner Vascellari e il Sindaco di Rocca Pietore per l’ospitalità. Oggi celebriamo la storia di un Paese che è andato in rovina, perché ci troviamo a discutere di un problema che si trascina stancamente da ben 45 anni, ovvero dal 1

Marmolada : Consiglio Veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (3) : (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del veneto ha ribadito che "la Regione del veneto intende dare atto a quanto pattuito con la Provincia di Trento nel 2002, alla luce del fatto che solo il citato accordo aveva consentito, dopo molti anni, di pervenire ad una favorevole risoluzione della cont

Marmolada : Consiglio Veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (2) : (AdnKronos) - "Il Protocollo, in particolare, sancisce che la definizione dei confini della Marmolada consentirebbe alle comunità interessate di avviare progetti comuni di rilancio della montagna. La stessa Provincia Autonoma di Trento ha confermato, con delibera di Giunta provinciale n. 990 del 10

Marmolada - il Veneto riunisce in vetta il consiglio regionale. Zaia 'Siamo qui a difendere i nostri confini' : Le raffiche di vento e le temperature in picchiata non hanno fermato il consiglio regionale del Veneto che si è riunito questa mattina a Punta Serauta, a quasi 3 mila metri di quota, per poi portare ...

Marmolada : al via il Consiglio regionale straordinario del Veneto : Belluno, 24 set. (AdnKronos) - Ai lavori del Consiglio regionale convocato presso il Museo della Grande Guerra a Punta Serauta a 2.950 m sulla Marmolada nel Comune di Rocca Pietore (Bl) su richiesta da un quarto dei Consiglieri regionali per discutere la mozione n.397, primo firmatario Gidoni, dal t

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - E, ancora: Disegni di Legge della Giunta relativi: alla istituzione del nuovo Comune denominato ‘Borgo Valbelluna’, mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana in Provincia di Belluno; del nuovo Comune denominato ‘Lusiana Conco’ mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conc

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto si riunirà, in seduta straordinaria, oggi alle ore 11, presso il Museo della Grande Guerra di Punta Serata della Marmolada, nel comune di Rocca Pietore, per l’esame della Mozione, di cui il consigliere Franco Gidoni (LN) è primo firmat

Veneto : Zaia lunedì 24 al Consiglio straordinario sulla Marmolada : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia lunedì 24 settembre parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio regionale convocata nella sede del Museo della Grande Guerra, nella stazione funiviaria di Serauta, nel comune di Rocca Pietore. Il presidente partirà c

Veneto : Moretti (Pd) - Consiglio regionale macchina propaganda per maggioranza : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - “Mentre nel governo giallo-verde volano gli stracci perché ciascuno vuole tirare l’acqua che non c’è (ovvero i soldi) al proprio mulino, in Consiglio regionale Veneto stiamo discutendo sulla introduzione della leva obbligatoria: una proposta fuori dal tempo che avrebbe

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsto, inoltre, l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle modifiche e integrazioni alla L.R. 20 gennaio 2000, n. 2, ‘Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio’, ai fini del rilascio del parere alla Terza Commissione

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Vicenza, 10 set. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori consiliari prevede innanzitutto la convocazione della Quinta Commissione consiliare permanente, nelle giornate di lunedì 10 settembre e di mercoledì 12 settembre, a partire dalle ore 10.00, e di giovedì 13 settembre, alle ore 10.30, per

Veneto : Pd - assurdo il Consiglio regionale sulla Marmolada : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - “Per affrontare i problemi della Montagna bellunese ci sono già lo Statuto e la Legge 25, inoltre è stato fatto un referendum ad hoc. Basta trasferire le deleghe per le funzioni, non c’è bisogno di alcun Consiglio regionale puramente propagandistico”. È quanto afferma

Veneto : Pd - assurdo il Consiglio regionale sulla Marmolada : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Per affrontare i problemi della Montagna bellunese ci sono già lo Statuto e la Legge 25, inoltre è stato fatto un referendum ad hoc. Basta trasferire le deleghe per le funzioni, non c’è bisogno di alcun Consiglio regionale puramente propagandistico”. è quanto afferma Graziano Azzalin, esponente dem a Palazzo Ferro Fini, che oggi in Prima commissione ha votato contro la proposta della ...