Velista indiano salvato dopo 4 giorni alla deriva | ferito ma cosciente

Salvato Velista gravemente ferito nell’Oceano Indiano : Tratto in salvo il velista Indiano Abhilash Tomy, rimasto gravemente ferito tre giorni fa, mentre era impegnato in una gara di vela intorno al mondo, la Golden Globe Race. “È cosciente e al sicuro, gli sforzi di soccorso sono stati ritardati a causa di onde alte 8-10 metri e forti venti“, ha spiegato la Marina Militare. Tomy si trova da solo sulla propria imbarcazione a 3.500 chilometri dalle coste dell’Australia occidentale ...

Velista disperso nell'oceano Indiano - sarà soccorso da una nave francese : La Golden Globe è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo, circa 30.000 le miglia da percorrere, e i partecipanti non possono utilizzare tecnologie moderne, ad eccezione delle ...

Velista indiano - arrivano soccorsi : Il Velista, 39 anni, partecipava alla Golden Globe, il giro del mondo in solitaria 24 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Velista DISPERSO E FERITO NELL'OCEANO INDIANO/ Ultime notizie - nave francese sta per raggiungerlo : Oceano INDIANO, VELISTA DISPERSO: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:07:00 GMT)

È stato salvato il Velista indiano gravemente ferito che era alla deriva nell’oceano Indiano : Il 39enne velista Indiano Abhilash Tomy, che era alla deriva nell’oceano Indiano dopo un incidente con la sua barca a vela, è stato salvato da un pattugliatore francese. La notizia è stata confermata dalla Marina militare indiana. Tomy, il primo velista Indiano The post È stato salvato il velista Indiano gravemente ferito che era alla deriva nell’oceano Indiano appeared first on Il Post.

Australia : corsa contro il tempo per salvare il Velista ferito nell’Oceano Indiano : corsa contro il tempo per soccorrere il velista Abhilash Tomy, gravemente ferito e alla deriva al largo delle coste Australiane: era impegnato nel giro del mondo in solitaria del Golden Globe. Secondo quanto riferisce la BBC, verrà raggiunto da un peschereccio francese. L’albero dell’imbarcazione si è rotto a causa di una tempesta nell’Oceano Indiano. “Quello che sappiamo è che il peschereccio francese Osiris dovrebbe ...

Velista DISPERSO E FERITO IN OCEANO INDIANO/ Ultime notizie - mobilitazione per cercarlo : “non riesce a bere” : OCEANO INDIANO, VELISTA DISPERSO: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:35:00 GMT)

Velista ferito in mezzo a oceano Indiano : mobilitazione per salvarlo : Soccorritori provenienti da vari Paesi del mondo stanno tentando di salvare Abhilash Tomy, Velista Indiano che è gravemente ferito e bloccato nell'oceano Indiano sulla barca a vela con cui gareggiava in solitaria nella Golden Globe Race. Il ...

Oceano Indiano - Velista disperso : è corsa contro il tempo/ Ultime notizie : il drammatico SOS - poi il silenzio : Oceano Indiano, velista disperso: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Oceano Indiano - corsa contro il tempo per salvare il Velista disperso : La posizione della Thuriya, una replica dello yacht di Robin Knox-Johnston Suhail, vincitore 50 anni fa della circumnavigazione del mondo non-stop nella Sunday Times Golden Globea, si trova a circa ...

Nell’oceano Indiano c’è un Velista indiano gravemente ferito - che non riesce a muoversi né a bere : Abhilash Tomy, un velista indiano di 39 anni, si trova da solo sulla propria imbarcazione a 3.200 chilometri dalle coste dell’Australia occidentale, ed è ferito al punto che non si può muovere. È però riuscito a chiedere aiuto e per The post Nell’oceano indiano c’è un velista indiano gravemente ferito, che non riesce a muoversi né a bere appeared first on Il Post.