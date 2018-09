Velista indiano | arrivano soccorsi

Velista DISPERSO E FERITO NELL'OCEANO INDIANO/ Ultime notizie - nave francese sta per raggiungerlo : Oceano INDIANO, VELISTA DISPERSO: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:07:00 GMT)

È stato salvato il Velista indiano gravemente ferito che era alla deriva nell’oceano Indiano : Il 39enne velista Indiano Abhilash Tomy, che era alla deriva nell’oceano Indiano dopo un incidente con la sua barca a vela, è stato salvato da un pattugliatore francese. La notizia è stata confermata dalla Marina militare indiana. Tomy, il primo velista Indiano The post È stato salvato il velista Indiano gravemente ferito che era alla deriva nell’oceano Indiano appeared first on Il Post.

Australia : corsa contro il tempo per salvare il Velista ferito nell’Oceano Indiano : corsa contro il tempo per soccorrere il velista Abhilash Tomy, gravemente ferito e alla deriva al largo delle coste Australiane: era impegnato nel giro del mondo in solitaria del Golden Globe. Secondo quanto riferisce la BBC, verrà raggiunto da un peschereccio francese. L’albero dell’imbarcazione si è rotto a causa di una tempesta nell’Oceano Indiano. “Quello che sappiamo è che il peschereccio francese Osiris dovrebbe ...

Velista DISPERSO E FERITO IN OCEANO INDIANO/ Ultime notizie - mobilitazione per cercarlo : “non riesce a bere” : OCEANO INDIANO, VELISTA DISPERSO: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:35:00 GMT)

Velista ferito in mezzo a oceano Indiano : mobilitazione per salvarlo : Soccorritori provenienti da vari Paesi del mondo stanno tentando di salvare Abhilash Tomy, Velista Indiano che è gravemente ferito e bloccato nell'oceano Indiano sulla barca a vela con cui gareggiava in solitaria nella Golden Globe Race. Il ...

Oceano Indiano - Velista disperso : è corsa contro il tempo/ Ultime notizie : il drammatico SOS - poi il silenzio : Oceano Indiano, velista disperso: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Oceano Indiano - corsa contro il tempo per salvare il Velista disperso : La posizione della Thuriya, una replica dello yacht di Robin Knox-Johnston Suhail, vincitore 50 anni fa della circumnavigazione del mondo non-stop nella Sunday Times Golden Globea, si trova a circa ...

Nell’oceano Indiano c’è un Velista indiano gravemente ferito - che non riesce a muoversi né a bere : Abhilash Tomy, un velista indiano di 39 anni, si trova da solo sulla propria imbarcazione a 3.200 chilometri dalle coste dell’Australia occidentale, ed è ferito al punto che non si può muovere. È però riuscito a chiedere aiuto e per The post Nell’oceano indiano c’è un velista indiano gravemente ferito, che non riesce a muoversi né a bere appeared first on Il Post.