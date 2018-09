Vaccini | Cagliari | i Nas scoprono 7 false autocertificazioni | denunciati i genitori

meteoweb.eu

: #Vaccini, decine di autocertificazioni false trovate dai carabinieri del #Nas in tutte le scuole italiane. Sette ge… - nicola_pinna : #Vaccini, decine di autocertificazioni false trovate dai carabinieri del #Nas in tutte le scuole italiane. Sette ge… - News24_it : RT @nicola_pinna: #Vaccini, decine di autocertificazioni false trovate dai carabinieri del #Nas in tutte le scuole italiane. Sette genitori… - toky12 : RT @nicola_pinna: #Vaccini, decine di autocertificazioni false trovate dai carabinieri del #Nas in tutte le scuole italiane. Sette genitori… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Importanti i risultati dei Carabinieri del Nas dinei controlli suidal 4 al 14 settembre 2018 effettuati su input del Ministero della Salute. Sette persone, 3 in provincia die 4 in provincia di Oristano, sono state denunciate per falsità ideologica commessa in atto pubblico, mediante autocertificazione. Si tratta diche hanno falsamente dichiarato in tutto o in parte di aver adempiuto agli obblighi vaccinali attraverso la presentazione alle segreterie scolastiche diper la relativa iscrizione dei loro figli. I Nas, coordinati dal Maggiore davide Colajanni, hanno verificato 20 istituti comprensivi (10 in provincia die 10 in provincia di Oristano) e visionate circa 1200. Tra queste hanno scoperto i falsi. L'articolo: i Nassembra ...