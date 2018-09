Usa | Kavanaugh respinge accuse molestie e la Casa Bianca lo difende

Usa - seconda donna accUsa giudice Kavanaugh di molestie : Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, i fatti risalirebbero a quando Kavanaugh ...

Molestie : altra donna accUsa Kavanaugh : 3.25 Una seconda donna accusa Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la corte suprema, di Molestie sessuali. Lo riporta il New Yorker. La seconda accusatrice risale a quando Kavanaugh era all'università di Yale. I democratici del Senato stanno indagando sulle nuove accuse e ritengono la testimone credibile. La seconda donna che punta il dito contro Kavanaugh è Deborah Ramirez, che ora ha 53 anni e che ha studiato a Yale con Kavanaugh

La donna che ha accUsato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre dalla commissione Giustizia del Senato. La commissione è l’organo che dovrà decidere se The post La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato ...

Usa : accUsatrice Kavanaugh pronta a testimoniare giovedì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : accUsatrice Kavanaugh accetta di testimoniare in Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - accUsatrice Kavanaugh testimonierà in Senato settimana prossima : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Figlia Reagan con accUsatrice Kavanaugh : ANSA, - NEW YORK, 22 SET - Patti Davis, la Figlia di Ronald e Nancy Reagan, si e' unita al coro delle donne che difendono Christine Blasey Ford, l'accusatrice del giudice designato alla Corte Suprema ...

Usa : più tempo per accUsatrice Kavanaugh : ANSA, - WASHINGTON, 22 SET - La Commissione Giustizia del Senato Usa ha concesso a Christine Blasey Ford più tempo per decidere sulle condizioni della sua testimonianza contro Brett Kavanaugh, il ...

La donna che ha accUsato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato Brett Kavanaugh (il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema) di averla aggredita sessualmente vuole che l’FBI si occupi delle sue accuse prima che le si presenti in Senato a parlarne, The post La donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda appeared first on Il Post.

La donna che ha accUsato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla cosa : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato Brett Kavanaugh (il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema) di averla aggredita sessualmente vuole che l’FBI si occupi delle sue accuse prima che le si presenti in Senato a parlarne, The post La donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla cosa appeared first on Il Post.

Usa - l'accUsatrice del giudice Kavanaugh chiede indagine dell'Fbi : Christine Blasey Ford vuole che l'Fbi indaghi sulle sue accuse di aggressione sessuale da parte del giudice nominato alla Sorte suprema Brett Kavanaugh prima di deporre al Senato. Lo ha reso noto il ...

Minacce morte a accUsatrice di Kavanaugh : ANSA, - WASHINGTON, 19 SET - La donna che accusa di aggressione sessuale il giudice nominato alla Corte suprema Usa è stata minacciata di morte, la sua mail hackerata e la sua famiglia costretta a ...

Kavanaugh e accUsatrice parleranno lunedì in Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - GIUDICE KAVANAUGH ACCUsaTO DI MOLESTIE/ Scelto da Trump per Corte Suprema : “mi difenderò” : GIUDICE KAVANAUGH nei guai? Il candidato da Trump alla Corte Suprema ACCUSATO da una donna 51enne di aggressione sessuale nei primi anni Ottanta, lui nega.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:15:00 GMT)