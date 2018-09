Usa - in vigore nuovi dazi su 200 miliardi di import dalla Cina : Milano, 24 set., askanews, - Entrano in vigore oggi i nuovi dazi voluti dall'amministrazione Trump nei confronti delle importazioni negli Stati Uniti di prodotti dalla Cina. Le nuove misure punitive ...

Dazi Usa - da oggi in vigore su beni Cina : 6.30 I nuovi Dazi Usa al 25% sull'import 'made in China' sono entrati in vigore alla mezzanotte di giovedì 23 agosto, nel fuso orario di Washington (le 6:00 in Italia): è la seconda tranche dei 50 miliardi totali voluti dal presidente americano Trump. A stretto giro è divenuta operativa la mossa speculare della Cina,che ha messo nel mirino oltre 300 beni, sempre con Dazi al 25%.Le delegazioni Usa-Cina oggi a Washington terranno la seconda ...

In vigore le sanzioni Usa all'Iran Ripercussioni sulle aziende italiane : La Casa Bianca ha confermato che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e bancario. Per Washington l'...