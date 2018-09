Usa-Cina | in vigore i nuovi dazi Pechino accusa Trump di «bullismo commerciale»

Usa - in vigore nuovi dazi su 200 miliardi di import dalla Cina : Sono entrati in vigore i nuovi dazi voluti dall'amministrazione Trump nei confronti delle importazioni negli Stati Uniti di prodotti dalla Cina. Le ulteriori misure punitive riguardano 200 miliardi di ...

Guerra commerciale : Cina cancella negoziati con Usa - montano tensioni geopolitiche : La Cina ha cancellato i negoziati commerciali con gli Stati Uniti previsti nel corso della settimana.

Escalation guerra commeciale Usa-Cina : oggi operativi dazi Trump da $200 mld. Nuove minacce : Nuovi scambi di minacce tra gli Usa e la Cina, nel giorno stesso in cui diventano effettivi i dazi doganali del valore di $200 miliardi che l'amministrazione Trump ha imposto su diversi beni cinesi.

Dazi Usa-Cina - 4 motivi per cui non minacciano la crescita globale - per ora - : Gli effetti della guerra commerciale fra Cina e Usa potrebbero essere più tiepidi del previsto. Almeno per ora, ed escludendo la degenerazione multilaterale dello scontro che si sta consumando sull'...

Cina - ministero Esteri convoca ambasciatore Usa per sanzioni su cooperazione con la Russia - : Il ministero degli Esteri cinese ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti riguardo le sanzioni per la cooperazione con la Russia. Lo riferisce la televisione di stato cinese. Il ministero ha ...

Dazi - Cina cancella tutti gli appuntamenti negoziali con gli Usa : Roma, 22 set., askanews, - La Cina ha cancellato tutti i prossimi appuntamenti negoziali con gli stati Uniti sulle dispute commerciali, dopo che la scorsa settimana l'amministrazione Trump ha varato ...

Ecco cosa ha detto Kissinger del rapporto - tribolato - fra Usa e Cina : ... perché uno dei suoi principi centrali era che lo sviluppo economico avrebbe trasformato la Cina in una democrazia liberale, e che è stato presentato come l'obiettivo della nostra politica. E questo ...

SPY FINANZA/ Il disastro che può arrivare dallo scontro Usa-Cina : Lo scontro tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale potrebbe portare a una recessione nel 2019, scatenando quindi il panico sui mercati.

Dazi - la Cina cancella colloqui con Usa : 6.10 La Cina ha cancellato l'appuntamento per la ripresa dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'amministrazione Usa. All'incontro dovevano essere presenti il segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He. La decisione di Pechino dopo il varo di Dazi Usa sul made in China per 200 miliardi di dollari.