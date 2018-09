Uruguay | l' ex presidente Mujica potrebbe ricandidarsi come vice di una donna

Grillo incontra l’ex presidente Uruguay José Mujica : “Filosofo della politica - hai messo al centro la persona” : “Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci”. Così Beppe Grillo ha salutato sul suo blog l’ex presidente dell’Uruguay José ‘Pepe’ Mujica che ha incontrato a Milano nel corso di “Barber shop. Un’idea in testa”. Durante il loro faccia a faccia, il fondatore del Movimento 5 stelle lo ha definito “un pensatore straordinario“, “un filosofo della ...

Ex vice-presidente dell'Uruguay Raul Sendic : intervista esclusiva a Sputnik - : "In America Latina e in tutto il mondo non è assolutamente nascosto il fascismo. Per la prima volta ha aperto è apparso in Europa, poi negli USA, dove di recente c'è stata la dimostrazione davanti ...

Uruguay : Pepe Mujica - l'ex 'presidente più povero del mondo' si dimette da senatore e rifiuta la pensione : Ma non finisce qui: solo due anni fa, nel 2016, il Pepe più famoso del mondo, parlando del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha detto che è 'pazzo come una capra'. Ma questo era il suo stile ...

Uruguay - l’ex presidente Josè Mujica annuncia le sue dimissioni dal Senato : “Ho in programma viaggi all’estero” : l’ex presidente uruguaiano José “Pepe” Mujica ha annunciato che il prossimo 14 agosto lascerà il suo seggio al Senato. In un’intervista al notiziario Telenoche ha spiegato che queste dimissioni sono un “abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee”. Le ragioni che hanno spinto “Pepe” – come viene chiamato da amici e militanti del suo Movimento di ...

Uruguay : ex presidente Mujica annuncia dimissioni da Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve