Uomini e donne | Sara Affi Fella | La mia famiglia sta male

Uomini e Donne - tutta la verità su Sara. Ora tutti la abbandonano : persi 300mila followers : Ormai è chiaro: Sara Affi Fella ha preso in giro tutti, dai telespettatori di Uomini e Donne , al programma, a Luigi Mastroianni, alle persone che ha incontrato nel suo cammino nell'ultimo anno.

Uomini e Donne oggi : delusione per Gemma - addio tra Ida e Riccardo : oggi Uomini e Donne: Rocco lascia Gemma, grande delusione per la Galgani Questo Lunedì 24 Settembre 2018 Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata del Trono Over. In studio si parla nuovamente di Gemma e della sua frequentazione con la new-entry Rocco. I due sono usciti ben due volte.

Sara Affi Fella perde 100mila followers su Instagram dopo lo scandalo ad Uomini e Donne : Chi di business ferisce di business ferisce. L'appello di Gianni Sperti e Tina Cipollari a defolloware Sara Affi Fella, nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di 'Uomini e Donne', è stato accolto, con grande giubilo, dagli internauti. Nel giro di pochi giorni, da oltre un milione di seguaci, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi è scesa a 903mila (alle 15:10) ma il numero è destinato a precipitare nel corso delle

Gemma Galgani e Rocco / Video - scatta il bacio a Uomini e donne : Tina senza parole (Trono Over) : Gemma Galgani organizza una sorpresa per Rocco, raggiungendolo nel suo paese. Dopo gli iniziali problemi, lui ritorna nel Trono Over di Uomini e donne

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia replica a Sara Affi Fella dopo le scuse : "Complimenti a te e famiglia" : Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha deciso di replicare alle 'scuse' di Sara Affi Fella per aver preso in giro tutti dichiarando la sua falsa condizione sentimentale (essendo fidanzata ancora con Nicola Panico mentre sceglieva Luigi Mastroianni).

(FOTO) Uomini e Donne - Sara Affi Fella smascherata - lei chiede scusa e conferma il fatto : E' stata smascherata Sara Affi Fella: l'ex tronista di Uomini e Donne ha preso in giro la redazione del programma ed il pubblico del dating show L'ex tronista di Uomini e Donne ha preso in giro tutti: la redazione del programma, il pubblico da casa ed i suoi follower. A mettere in luce la questione è stato un autore del dating show, il quale durante l'ultima registrazione del trono classico ha riportato la confessione di

DAVID SCARANTINO - CHI È? / Uomini e donne - il cavaliere del Trono Over è il 'nuovo' Giorgio Manetti : DAVID SCARANTINO è uno dei volti nuovi del Trono Over di Uomini e donne: bello, giovane e simpatico, a detta di molti telespettatori è il nuovo Giorgio Manetti.

Chi è Raffaella Mennoia - autrice di Uomini e Donne e braccio destro della De Filippi : Raffaella Mennoia è una delle migliori amiche di Maria De Filippi e il suo braccio destro nella creazione di moltissimi programmi, fra cui Uomini e Donne e Temptation Island. Classe 1974, Raffaella ha iniziato la sua avventura in televisione un po' per caso. Diversi anni fa infatti partecipò come spettatrice ad Amici, quando era ancora un talk. Nel corso della puntata parlò a lungo, esprimendo la sua opinione e in seguito si trovò a

Sara Affi Fella iganna tutti a Uomini e Donne - era ancora fidanzata durante il trono. Le scuse : «Ho sbagliato» : Sara Affi Fella ha tradito la fiducia di tutti. Dei telespettatori, degli autori e di Maria De Filippi. E' questo il risultato delle scoperte fatte dagli autori e redattori di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - caso Sara Affi Fella : Nicola Panico e Vittorio Parigini litigano sui social : E' una vera bufera a tutti gli effetti quella che si sta consumando attorno a Sara Affi Fella. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime ore è stata smascherata dalla redazione del programma per aver raggirato il suo trono, incontrandosi di nascosto con il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Quest'ultimo ha coinvolto Sara in un'altra polemica che la riguarda.Come sappiamo, la ragazza è stata legata a Luigi Mastroianni (ora tronista)

Sara Affi Fella : Raffaella Mennoia attacca/ Persi migliaia di follower su Instagram (Uomini e donne) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La redazione inguaia Sara Affi Fella, raccontando i retroscena della sua relazione con Nicola Panico. Lei risponde...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella smascherata : "Ho sbagliato - mi assumo le conseguenze" : Alla corte di Maria De Filippi è scoppiato il 'caso' Sara Affi Fella : dopo le varie critiche che hanno colpito la ragazza, la quale aveva preso a frequentare il calciatore Vittorio Parigini dopo la

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 23 settembre 2018 : Sara non ha mai lasciato Nicola Panico! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 23 settembre 2018: Sara e Nicola sono stati sempre insieme! Lorenzo congeda una corteggiatrice! Anticipazioni Uomini e Donne: Claudio Leotta della redazione raggiunge lo studio per raccontare una sconvolgente verità! Lorenzo elimina Viviana! Mara fa una richiesta ad Andrew! Teresa dimostra di essere molto interessata ad Antonio… Luigi, Mara, Teresa e Lorenzo sono ritornati in