Università | corsi a numero chiuso | nuova sentenza Tar ‘Miur riapra subito le graduatorie’

(Di lunedì 24 settembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito ad unaemessa dal TAR del Lazio in relazione aie ai posti rimasti liberi tra quelli riservati agli extracomunitari. Apertura graduatorie 2017/2018, ricorso vittorioso sui posti vacanti al TAR del Lazio Con unadel TAR del Lazio pubblicata in data 14 settembre 2018, sono sopraggiunte importanti novità rispetto alla problematica dei quasi 2000 posti nelle facoltà anazionale rimasti liberi tra quelli riservati agli extracomunitari. Dichiara Enrico Gulluni, coordinatore nazionale dell’UDU: “Da anni l’UDU si batte affinché questi posti siano riassegnati e non restino vacanti, andando a restringere ulteriormente la già ridotta platea disponibile per inazionale. Anche per l’anno accademico 2017/2018 abbiamo ...