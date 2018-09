Un uomo colpito da paralisi torna a camminare grazie alla stimolazione elettrica

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : uomo colpito da un fulmine : Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da un fulmine e trasportato in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato, nel corso della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla costa ionica salentina, con pioggia battente e una tromba d’aria che da Ugento ha percorso tutto il litorale fino a Porto Cesareo provocando la caduta di alberi e pali della segnaletica e della luce. In particolare, nella località Punta Prosciutto, al ...

Maltempo Veneto : uomo muore colpito da fulmine nel Bellunese : Questa mattina il soccorso alpino di Livinallongo (Belluno) è stato allertato per le ricerche di un uomo non rientrato ieri sera. Il 49enne, di Livonallongo del Col di Lana era uscito ieri pomeriggio diretto a Montagna di Andraz per vedere gli animali: questa mattina, non trovando la sua auto parcheggiata, il fratello si è preoccupato e ha lanciato l’allarme. Una volta individuata l’auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono ...