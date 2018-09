Un tweet di Asia Argento ' monta' il giallo | resta giudice di X Factor?

Asia Argento - tweet a Rose McGowan : “Ti do 24 ore per scusarti” : Asia Argento, tweet a Rose McGowan: cosa ha scritto? “Dear @RoseMcGowan. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to […] L'articolo Asia Argento, tweet a Rose McGowan: “Ti do 24 ore per scusarti” proviene da Gossip e Tv.