Un passo avanti per la Polonia verso l’articolo 7 che non verrà mai attuato

Decreto sicurezza approvato all'unanimità - Salvini : "Un passo avanti" : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Decreto Sicurezza. Ne ha dato notizia su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, autore del provvedimento. "Sono felice - ha scritto Salvini -. Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere ...

Salvini : "passo indietro sui migranti? Ne faccio due in avanti" : "Nessun passo indietro sui migranti. Anzi ne faccio due in avanti". Il ministro dell'Interno Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla richiesta del M5S di un ...

Conte vs Frontex più forte - ma a Salisburgo nessun passo avanti : Salisburgo, 20 set., askanews, - Il vertice informale dei capi di Stato e di governo a Salisburgo non delude le aspettative della vigilia: nessun passo avanti sul tema della gestione europea dei ...

Digitale; inaugurato Digipass- Assisi; Marini : "un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dell'Umbria" : UMWEB, Assisi. "Il Digipass-Assisi rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione della nostra regione, di una Umbria digitale": lo ha detto la presidente della Regione ...

Una vittoria per i ragazzi di Tam Tam Basket - un passo avanti per tutta la Nazione : "Born in Italy", la mostra fotografica di Carmen Sigillo, la cui inaugurazione si terrà il 21 settembre nella località di Pinetamare Castel Volturno, non è una mostra fotografica qualunque. È il racconto fotografico della vita e delle aspettative dei ragazzi della Tam Tam Basket, la società sportiva formata interamente da ragazzi tra i 13 e 15 anni, nati sul posto da genitori emigrati dall'Africa.Lo scorso ...

Chi vuol essere milionario torna in Inghilterra : un passo avanti per riportarlo in Italia? : In Inghilterra hanno già dato la loro risposta definita, e l'hanno accesa. No, non parliamo della Brexit, ma di Chi vuol essere milionario, di cui Itv -network che l'ha mandato in onda fin dalla sua prima edizione- ha annunciato il ritorno sul piccolo schermo, con una nuova stagione da dieci episodi che andrà in onda nel 2019.Un revival che è stato reso possibile grazie ai buoni ascolti, intorno ai 6 milioni di telespettatori, ottenuto ...

REFERENDUM ILVA/ Il passo avanti dei sindacati dietro la vittoria dei sì : Il REFERENDUM tra i lavoratori dell’ILVA ha promosso l’accordo raggiunto nei giorni scorsi. Un segno del passo avanti compiuto dai sindacati negli ultimi anni, spiega GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Il lato oscuro dei dati sull'occupazione, di G. PalmeriniACCORDO ILVA/ Colombini (Cisl): una vittoria dei lavoratori, basta con la cultura anti-industriale

Bmw - arriva C400X. Lo scooter medio della casa bavarese è sempre un passo avanti : MILANO - Dopo aver inaugurato la sua nuova categoria di prodotti pensati per la mobilità urbana nel 2011, con i modelli C600 Sport e C650 GT, BMW Motorrad lancia sul mercato il nuovo C 400 X,...

Un passo avanti : È noto che in Italia non ci sono razzisti, siamo brava gente. È altrettanto noto, d’altra parte, che aumentano a vista d’occhio quelli che per spiegare la confusione che hanno nella testa borbottano “però”. Leggi

Jindal in fabbrica : Avanti un passo alla volta : L'industriale indiano in Aferpi con la moglie. Cerimonia con un monaco induista, poi la benedizione del vescovo Ciattini

Ancora un passo avanti sulla canonizzazione del giudice Livatino : ... compresi i fatti di grazia richiesti, in cui nell'impossibilità di una spiegazione razionale ed umana, con tutti i mezzi della scienza di oggi, deve essere chiaro l'intervento dall'Alto. Diego ...

ILVA - BOZZA DI ACCORDO CON MITTAL : 10300 ASSUNTI ENTRO 2021/ Ultime notizie - Fiom frena : nessun passo avanti : ILVA, Di Maio: "Sono ore delicate, avremo dei buoni risultati". Ultime notizie, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico incontra sindacati e Confindustria(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 21:25:00 GMT)

Acne : nuovo passo avanti verso il vaccino : Ricercatori dell’Università della California, del National Central University di Jhongli (Taiwan) e della Brandenburg Medical School Theodore Fontane di Dessau (Germania) hanno dimostrato per la prima volta che degli anticorpi impiegati contro una tossina secreta dai batteri nell’Acne possono ridurre l’infiammazione nelle lesioni prodotte dalla stessa malattia. La ricerca costituisce un nuovo passo in avanti verso un possibile ...