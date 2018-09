Un network italiano contro lo shopping selvaggio Intervista al ministro Gian

huffingtonpost

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Serve unche contrasti questo".Marco Centinaio non solo è uno dei massimi dirigenti della Lega. Ma è anche ilche, accorpando Agricoltura e Turismo, ha impostato la sua cifra di governo sulla tutela del Made in Italy., l'ennesimo gruppo, Versace, viene acquistato da una multinazionale straniera. Sono molto preoccupato. Tendenzialmente io sono una persona che dice che se non ci sono grandi realtà italiane interessate a rilevare questi asset, ben venga un capitale straniero piuttosto che il fallimento. Ma qui la situazione è ben diversa.In che senso diversa? Nel senso che siamo allonel nostro paese. E il timore è che, andando avanti di questo passo, non rimanga più nulla. Penso all'agroalimentare, e come non citare Parmalat, e al mondo del turismo. Ma anche ...