Un Allenatore al Giorno | Fabio Caserta | reggino allenatore della Juve Stabia

(Di lunedì 24 settembre 2018)è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre 1978, è undi calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico. La sua carriera lo vede dapprima protagonista nei campi dell’isola maggiore, in tante stagioni all’Igea Virtus, in Serie C2. Poi per la stagione 2004-2005 approda in Serie B al Catania. Con la squadra ottiene la promozione in massima serie nel 2005-2006. Nella stagione 2006-2007 gioca Serie A, sempre con la maglia del Catania. A fine stagione sigla 6 reti in 35 partite. Il 31 agosto 2007 firma un contratto triennale con il Palermo, che paga al Catania per il cartellino 3,6 milioni di euro. Nonostante all’iniziosua avventura col Palermo trovi poco spazio, dopo il gol realizzato nel derby contro il Catania (sua ex squadra) si contende più volte il posto da titolare con Fábio Simplício. Il ...